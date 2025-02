Esplosione a Martiniana Po, la famiglia Barra ha perso tutto e scatta la solidarietà

Sta bene la famiglia Barra, coinvolta nella violenta esplosione di mercoledì sera, a Martinana Po. La signora di 63 anni, Susanna, la più grave, ricoverata al CTO di Torino, è stata dimessa ieri. L'altra ferita, Francesca, la mamma di 40 anni, moglie di Alberto Barra, è stata dimessa oggi dall'ospedale di Savigliano. I due figli sono per ora ospitati da parenti e amici. La figlia più grande è da alcuni amici a Paesana, mentre la più piccola è dai nonni a Martiniana Po.

Ci vorrà del tempo prima che le cose ritornino alla normalità. La casa è saltata letteralmente in aria con l'esplosione di mercoledì sera, sulle cui cause sono in corso ulteriori accertamenti.

Nel tragico incidente è purtroppo deceduti un uomo di 57 anni, ma il bilancio poteva essere ben più drammatico. "Non basta un pilone votivo per dire grazie", commenta Luca, cognato dei coniugi coinvolti.

E il grazie va anche e soprattutto ai quattro ragazzi africani che non hanno esitato ad entrare nella casa per salvare le persone all'interno. "Non so quanti, al loro posto, avrebbero fatto altrettanto", continua Luca.

Nella disgrazia è andata bene, ma tutto, nella casa, è andato distrutto. Prima nell'esplosione e poi nelle fiamme.

Adesso è tempo di solidarietà.

Ci ha pensato la sorella di Alberto Barra, assieme al compagno Luca, lanciando una raccolta fondi su Satispay, che diffondiamo. Ogni aiuto, anche il più piccolo, fa la differenza, scrive, condividendo il seguente link.

https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--41F03914-FEBA-455F-9F65-C7947C0304BD?locale=it

Ma non è l'unica iniziativa. Anche la pro loco di Envie si è attivata con un'iniziativa molto concreta, condivisa con tutte le pro loco del territorio: una raccolta di vestiario. Banalmente, queste persone non hanno più niente per cambiarsi.

Servono indumenti di taglia M per la signora Barra, M/L per la figlia e XXL per il marito.

Ovviamente conviene coordinarsi con la pro loco per evitare di portare troppo materiale. Anche perché adesso c'è bisogno di biancheria intima e indumenti, ma ci sarà presto bisogno di tutto, dalle stoviglie alla biancheria per la casa.

Chiunque volesse fare una donazione, potrà farlo prendendo accordi con la pro loco di Envie, che raccoglierà il materiale presso la propria sede in via San Rocco 11. E' possibile contattare i numeri 320 1921408 e 334 2122359 per prendere appuntamento o chiedere ulteriori informazioni.