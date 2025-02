L'Associazione familiari e vittime della strada : "Porteremo i nostri incontri in tutte le scuole cuneesi"

Nel 2025 l'Associazione italiana familiari e vittime della strada aps della provincia di Cuneo amplia la propria rete. Dopo la collaborazione con il Comune di Cuneo, ora puà contare sull'appoggio della Provincia e del presidente Luca Robaldo.



La missione primaria dell'associazione guidata da Aldo Abello con la collaborazione dell'ex vigile del fuoco Valter Aimar è prevenire si aggiungano nuove vittime della strada. Per riuscire a realizzarla ha elaborato progetti e campagne di sensibilizzazione, in particolare mostre rivolte ai più giovani, prossimi al conseguimento della patente o neopatentati.

Dell'associazione fanno parte anche due mamme di vittime della strada che con la loro testimonianze riportano i tragici momenti, sensazioni ed emozioni, evidenziando i passaggi e le differenze tra il prima e il dopo i tragici eventi.



Un impegno su base volontaria quella dell'associazione che nel 2024 grazie al sostegno del Comune di Cuneo ha tradotto in una mostra itinerante tra gli istituti cittadini a cui hanno preso parte tra i 1500 e 2000 studenti.

Preziosi nelle lezioni ai ragazzi sulla sicurezza stradale i racconti di professionisti come Aimar, che hanno prestato servizio per tutta la propria carriera lavorativa nel corpo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo da cui ha tratto un archivio fotografico con gli interventi più significativi e toccanti.

Gli incontri di un'ora per classe sono stati organizzati in diversi momenti, tra cui quello iniziale di presentazione dei pannelli suddivisi per argomenti. A seguire in scaletta gli interventi di professionisti, educatori e soci dell'Associazione familiari e vittime della strada aps.



Un unico obiettivo comune: far nascere il rispetto e la cultura della sicurezza stradale. A concludere la Polizia Locale con l'illustrazione dell'iter sanzionatorio e delle conseguenze.



Il tema incidenti e alcol è stato affrontato in altri incontri nelle scuole superiori e nelle terze medie per informare e prevenire.



Ed ora lo stimolo per questo nuovo anno è ampliare la rete territoriale dove poter organizzare incontri in tutte le scuole della provincia. In quest'ottica, dopo il presidente Robaldo, l'Associazione familiari e vittime della strada incontrerà mercoledì 19 il prefetto Mariano Savastano e nei giorni a seguire il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo.