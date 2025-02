Le bellezze della valle Po, dove si progetta il futuro grazie agli imprenditori del territorio

In foto da sinistra Davide Garzino, Riccardo Depetris , Silvio Tavella, Marco Piccat, Bruno Bossa e Francesco Bossa

Alla conviviale Rotary Saluzzo di lunedì scorso, il professor Marco Piccat, socio del club, professore emerito dell’Università di Trieste, ha parlato della Val Po e delle sue bellezze paesaggistiche e culturali, compiendo un’altra tappa del viaggio alla conoscenza del territorio, voluto dal presidente del sodalizio Silvio Tavella, nell’anno del suo mandato .

"La ricchezza naturalistica della valle c’è ed è uno spettacolo: dal Monviso al Po, dai sentieri alpini al Buco di Viso, alle incisioni rupestri. Le bellezze artistiche c’erano e molte importanti, ma la maggior parte si è conservata solo in parte, subendo il passare del tempo, pur avendo tenuto alcuni punti forti. Sono rimaste da scoprire e aspettano l’occasione di tornare alla luce".

Tra le chicche messe sotto i riflettori della platea, le antiche statue marmoree del Cinquecento della chiesa di Santa Maria di Paesana, il portale in marmo bianco attribuito al Sanmicheli di Calcinere, l’affresco della parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rossana che rappresenta San Bernardo da Mentone nell'atto di tenere alla catena un diavolo gastrocefalo e ancora il capitello romanico della Chiesa di San Chiaffredo a Crissolo.

"Ma la vera forza in valle oggi sono le persone che la abitano e trasformano mestieri antichi in progetti per il futuro". ha sottolineato Piccat che ha poi presentato alcuni imprenditori locali: Davide Garzino ingegnere che ha scelto di seguire le orme di famiglia facendo il panettiere a Calcinere; Riccardo Depetris pasticciere mastro cioccolataio nella pasticceria di famiglia sul viale di Revello; Bruno Bossa ideatore dell’azienda Achillea di Paesana e del suo aceto di mele biologico e suo figlio Francesco titolare e gestore del “Bosco incantato” di Ostana.

Alla conviviale anche gli studenti del progetto Rotary "Scambio giovani"coordinato da Alessandra Tugnoli, dirigente del Soleri Bertoni. Si sono presentati ai soci del club che sostiene il progetto: sono Alex Vittori, 17 anni, da Rosario, Argentina, arrivato a Saluzzo il 10 gennaio che frequenterà fino a dicembre il liceo Soleri - Bertoni ed Elena Audisio di Manta, 16 anni, frequentante la classe terza del liceo artistico Soleri Bertoni che studierà all’estero nel prossimo anno scolastico (da agosto a giugno), probabilmente in Brasile.