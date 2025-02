Incidente oggi, poco prima delle 14, in via Mondovì, sulla strada statale 28, all'altezza del Comune di Ceva.

Il sinistro ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con la squadra di Mondovì per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Le persone a bordo dei mezzi - una vettura Audi A1 e una Fiat Panda - sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 mentre. Sul posto presenti i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.