Saluzzo: l'Ensemble APM al teatro Magda Olivero

Ritorna CONsonanTE, la rassegna concertistica della Scuola APM, con un nuovo appuntamento che vedrà l’esibizione dell’Ensemble APM presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Giovedì 27 febbraio alle ore 21 i giovani dell’Ensemble, sul palco del Teatro dedicato al Soprano saluzzese Magda Olivero, eseguiranno il Tango per fisarmonica e archi di Astor Piazzolla, Le boeuf sur le toit di Darius Milhaud, le Trois Petites Pièces Montées di Eric Satie.

Alla direzione e alla fisarmonica solista il valdostano Edoardo Milleret.

Edoardo inizia a studiare la fisarmonica all’età di 8 anni e si appassiona subito alla musica colta grazie a delle trascrizioni del repertorio sinfonico e operistico scritte per il suo strumento.

Il percorso fisarmonicistico vede la frequentazione del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, cosa che gli permette di studiare e appassionarsi a tutti i generi, gli stili e i periodi musicali.

Parallelamente al percorso fisarmonicistico, inizia gli studi della direzione d’orchestra all’età di 16 anni. Viene ammesso all’Accademia di Direzione d’orchestra della Scuola APM di Saluzzo, nella quale si diploma nel 2023 sotto la guida del Maestro Donato Renzetti.

Ottiene in seguito i suoi primi incarichi, come la direzione dell’Ensemble APM e del Decimino di Ottoni APM di Saluzzo, con il quale si esibisce in concerto nella rassegna MiTo alla Reggia di Venaria e all’interno dell’Oasi Zegna (Bielmonte, BI).

Credendo molto nell’apprendimento pratico e “artigianale” della direzione d’orchestra, si impegna a seguire i suoi Maestri in attività nei teatri. Approfondisce gli studi con il M° A. Bonato, il M° R. Barker, il M° A. Tarchetti.

L’ingresso alla serata è libero su prenotazione che può essere effettuata sul sito https://www.consonanteapm.it/ oppure telefonando al numero 0175 47031.

L’evento è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orchestra, Filarmonica TRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.