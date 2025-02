L’Italia del vino protagonista al Wine Paris, Ciaburro (FdI): "Grande onore rappresentare l’Italia e, da piemontese, le eccellenze della mia regione"

“Poter rappresentare le eccellenze italiane in una delle manifestazioni francesi più importanti per il settore vitivinicolo è stato un grande onore. Anche perché se il Sistema Italia è presente con forza, è anche grazie alle politiche messe in atto dall’Italia e dal Ministro Lollobrigida, che hanno permesso di conseguire il primato europeo per valore aggiunto di tutto il settore primario”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro - componente della Commissione Agricoltura - ha portato il saluto all'edizione 2025 del Wine Paris, il grande salone francese dedicato a vino e distillati. A dare supporto alla presenza italiana in fiera, un’importante delegazione composta, oltre che dall’onorevole Ciaburro, dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente della Commissione Agricoltura Carloni, il Presidente di ICE Matteo Zoppas, l’ambasciatore italiano in Francia, Emanuela D'Alessandro, il presidente di Fieraverona Federico Bricolo e il presidente dell'UIV Lamberto Frescobaldi.

Quest’anno l’evento francese vede una forte crescita della presenza tricolore con 145 produttori nel solo Padiglione Italia , per un'area espositiva di 1450 metri quadri in un salone che vede la presenza di oltre 50mila visitatori provenienti da oltre 140 Paesi.

“Un traguardo importante che è anche un punto di partenza per ottenere risultati sempre migliori - ha sottolineato l’onorevole Ciaburro -. Vengo dal Piemonte, terra di vini e di eccellenze enogastronomiche, per questo è una mia priorità aiutare un settore continuamente in crescita, fiore all’occhiello della nostra Nazione , che in questo tipo di manifestazioni è indubbiamente sempre protagonista. Ringrazio le autorità francesi che attraverso la loro presenza hanno impreziosito ancora di più l’evento e ribadito gli importanti legami tra Italia e Francia”.

L'Italia è il secondo Paese al mondo per esportazione di vini, con una quota di mercato globale del 21,5%: valore che nel 2024 ha registrato un robusto incremento sull’anno precedente.

“La presenza di oltre mille aziende rappresentative del Made in Italy - conclude Monica Ciaburro - rende la nostra Nazione la seconda più rappresentata in tutta la fiera, con il 20% degli espositori presenti. Il settore enogastronomico è un grande volano economico per l’Italia che comprende anche il turismo, la valorizzazione del territorio, la tutela del mondo rurale e delle sue tradizioni”.