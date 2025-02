Savigliano: “Consultiamoci”, si è concluso il progetto che racconta i volontari e le motivazioni che ispirano la loro azione solidaristica

Un progetto per conoscere i volontari, la motivazione che spinge la loro azione solidaristica ma anche un’opportunità per pensare a idee per progettare insieme.

Si è concluso “Consultiamoci”, un progetto che ha visto coinvolti la Consulta della Solidarietà del Comune di Savigliano, la Consulta Giovani di Savigliano, il CSV Società Solidale ETS e la Cooperativa Caracol.

Il percorso coordinato dalla referente del CSV del progetto Giovani scuola e volontariato è nato dall’esigenza dei volontari saviglianesi di avvicinarsi ai ragazzi: per questo motivo sono stati coinvolti i ragazzi della Consulta Giovani, vicini al target di interesse e la Cooperativa Caracol che si occupa sul territorio di adolescenza ed educativa di strada.

Il percorso ha iniziato a muovere i suoi primi passi gennaio 2024 per poi continuare nella programmazione e progettazione nei mesi successivi fino ad arrivare alla definizione della proposta alle scuole per l’anno scolastico 2024/2025.

L’ IIS Eula Arimondi di Savigliano è stato il primo a sperimentare il percorso in 4 classi.

Per ogni classe sono stati dedicati quattro incontri per raccontare le motivazioni dei volontari, per far riflettere i giovani e per spiegare come il volontariato possa dare delle risposte concrete in ambito civico.

Durante gli incontri i volontari hanno messo al centro “la persona”, capace di portare il cambiamento collettivo: lo “sguardo” esterno inteso come consapevolezza di ciò che ci sta intorno e la “cura”, verso chi ne ha bisogno ma anche in senso lato di comunità e benessere del territorio.

“Lavorare in rete è diventato essenziale – spiega Sergio Mondino, presidente della Consulta della Solidarietà del Comune di Savigliano – perché è l’unica modalità per raggiungere risultati. Tra noi volontari c’è tanta voglia di fare ma è essenziale costruire il percorso per lasciare un segno agli studenti. Il supporto del CSV è stato importante per avere una visione, per mettere insieme le diverse realtà, la Cooperativa Caracol ci ha aiutati a comprendere meglio il territorio in cui vivono i ragazzi e la Consulta Giovani ha dato quella ventata di freschezza che ha permesso l’ottima riuscita del percorso. Non possiamo dimenticare i professori: Elena Fea e Maurizio Biancotti hanno creduto nel progetto e ci hanno permesso di incontrare 4 classi di età diverse e di spiegare loro perché facciamo volontariato.”