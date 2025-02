Entracque si prepara ad ospitare i campionati italiani di sci nordico paralimpico [VIDEO]

Atleti provenienti dalle Società affiliate FISIP di tutt'Italia parteciperanno, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025, ai Campionati Italiani di Sci Nordico Paralimpico in programma a Entracque, nel cuore delle Alpi Marittime, organizzati dall'ASD DiscesaLiberi con il suo presidente Lorenzo Repetto.

Tre le categorie di gara: sitting (su seggiolino per atleti seduti), standing (per atleti con disabilità agli arti superiori o inferiori, ma con possibilità di sciare in piedi), visually impaired (ipovedenti e ciechi).

Prenderà parte alla competizione anche l'Atleta cuneese medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nella gara su strada staffetta handbike e Testimonial di Visitcuneese, Diego Colombari: dopo aver testato gli sci a Tesero con la partecipazione a due gare di Coppa del Mondo (sprint e 10 km), affronterà la sua prima competizione sulle piste innevate di casa.

Programma

Sabato: sprint di 900 m per la categoria sitting; 1100/1200 per standing e visually impaired.

Domenica: short di 5 km per tutte le categorie.

Disputa gare in orario mattutino, con partenza alle ore 9.30.

Ingresso libero per il pubblico presso il Centro Sci Nordico di Entracque.

Le premiazioni si svolgeranno sabato 22 febbraio alle ore 15.00 nella piazza antistante il Comune di Entracque e domenica alle ore 15.00 presso il Centro Sci Nordico di Entracque.

Le dichiarazioni rilasciate in occasione della conferenza stampa di presentazione (guarda il VIDEO)

L’associazione DiscesaLiberi nasce nell’autunno 2011 dall‘incontro tra un tecnico specializzato nell‘insegnamento dello sci alle persone con disabilità e un medico con un obiettivo: rendere gli sport invernali accessibili alle persone con disabilità promuovendoli, facilitandone la pratica, fornendo materiali, supporto tecnico e assistenza. Info: www.discesaliberi.it.