Festival Olimpico della Gioventù di Biathlon in Georgia: la cuneese Gaia Gondolo ad un soffio dal podio

Sotto la fitta nevicata della venue georgiana di Bakuriani le donne sono scese in pista venerdì nella 6Km sprint, gara in programma per il Festival Olimpico della Gioventù Europea che si sta svolgendo in questi giorni a Bakuriani in Georgia.

Il maltempo non ha dato tregua neppure alle ragazze che, complice anche il vento che a tratti disturbava in zona poligono, ha visto la vittoria di Michaela Strakova, che concede dunque il bis dopo l’oro conquistato nell’indivuale.

Tre le azzurre che chiudono in top 10 la prima è la cuneese Gaia Gondolo (Entracque Alpi Marittime) che con un errore chiude con un distacco di 47”4 dalla medaglia d’oro. Quinta l'altra cuneese del centro sportivo Esercito, Luna Forneris, che paga 3 errori al poligono.