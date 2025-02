Le seconde medie di Sanfrè alle Final Eight di Coppa Italia di basket a Torino

Hanno creato due flash-mob, speciali coreografie in cui hanno unito gesti sportivi e ed elementi di danza, grazie ai quali hanno guadagnato il diritto di assistere a una delle partite delle Final Eight di Coppa Italia di basket a Torino lo scorso giovedì 13 febbraio: sono le ragazze e i ragazzi delle classi 2A e 2B della scuola media di Sanfrè, parte dell’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva Bosco.

Coordinati dalla docente Diomira Agresta di scienze motorie, gli studenti hanno preparato questi particolari balletti, poi ripresi in video, per partecipare al concorso “Tutto un altro sport: il mio basket”, organizzato dalla Lega Basket Serie A e promosso a livello locale dall’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo.

I filmati sono stati apprezzati al punto da far ottenere alle due classi trasporto e accesso gratuiti all’Inalpi Arena di Torino in occasione dei quarti di finale dell’evento cestistico. Prima di assistere al match tra Dolomiti Energia Trento e Unahotels Reggio Emilia (finita 85-80), ragazze e ragazzi sono stati coinvolti in attività di sensibilizzazione per un tifo senza violenza e senza astio, e hanno potuto incontrare campioni del calibro di Giacomo Galanda (i cui 2 metri e 10 di altezza hanno “impressionato” qualcuno) e Carlton Myers (1,92), giocatori simbolo della nazionale italiana di pallacanestro degli anni ‘90, entrambi vincitori degli Europei ‘99 in Francia.

«Il confronto diretto con i cestisti, l’atmosfera della partita, il calore degli spettatori ha offerto ai nostri studenti un’esperienza davvero unica e appassionante» ha spiegato la professoressa Agresta.

«Queste iniziative scolastiche – ha aggiunto la dottoressa Anna Giordana, Dirigente dell’IC Arpino - consentono ai più giovani di sviluppare un approccio sano allo sport di alto livello, con un tifo corretto, sereno e capace di creare arricchenti momenti di condivisione ed entusiasmo».