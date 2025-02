Volley maschile A3: Savigliano, ad Ancona una gara cruciale

Una domenica decisiva. Potrebbe essere questa la caption ideale per raccontare il peso specifico di The Begin Volley Ancona-Monge Gerbaudo Savigliano, gara valida per il 16° turno del girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Sarà il terzultimo atto della regular season, ma per entrambe potrebbe già rappresentare una sentenza. Già, perché per i marchigiani quella casalinga è un po’ come un’ultima chiamata. Vincendo, infatti, gli anconetani aggancerebbero al terzultimo posto proprio i piemontesi, costringendoli a un finale “infuocato” per evitare la penultima piazza, che significa playout. Nelle prime sei gare del girone di ritorno, i ragazzi di Dore Della Lunga hanno raccolto 5 punti, ma hanno avuto il merito di fare il loro dovere nell’ultimo fine settimana, espugnando 3-0 il campo di Brugherio e mettendo così nel mirino proprio Savigliano. Quella in maglia bianca è una squadra che, a dispetto della propria posizione in classifica, può contare su importanti individualità, e che ha già dimostrato di saper vendere cara la pelle anche contro gli avversari più agguerriti. Non è un caso che gli altri due punti ottenuti dopo il giro di boa siano arrivati, sempre al PalaPrometeo, contro due “big” come San Donà di Piave e Mantova.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dopo il ko contro San Giustino, i piemontesi hanno ancora una volta voglia di voltare pagina, cercando di dare seguito all’ultima gara esterna in quel di Brugherio, dove è arrivato il primo successo stagionale lontano dal PalaSanGiorgio. Tabù durante tutto il girone d’andata, in quello di ritorno le trasferte hanno regalato maggiori soddisfazioni a Dutto e compagni, che proprio lontano da Cavallermaggiore hanno raccolto tutti e 5 i punti conquistati nel 2025. Il gruppo saviglianese, però, è consapevole di come quelli di domenica peseranno più di altri.

“La partita contro San Giustino ha confermato una tendenza negativa vista già altre volte in questa stagione: per un set e mezzo abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo giocato alla pari contro la squadra più in forma del campionato, poi siamo calati. Dobbiamo, però, guardare agli aspetti positivi e focalizzarci sul fatto che, con un risultato positivo, domenica potremo centrare la qualificazione matematica ai playoff con due giornate d’anticipo sulla fine della stagione regolare. Deve essere questo a caricarci per disputare una grande partita nelle Marche” – spiega coach Michele Bulleri.

I precedenti. Quella disputata all’andata al PalaSanGiorgio lo scorso 30 novembre è stata la prima volta di sempre tra le due squadre. A imporsi fu Savigliano, che chiuse la pratica in tre set trascinata soprattutto dai punti degli schiacciatori: 22 per il top-scorer Sacripanti; 20 per Galaverna.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra The Begin Volley Ancona e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 16 febbraio al PalaPrometeo.