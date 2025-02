Al via il percorso per una strategia sugli Smart Village del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio

Partirà nelle prossime settimane, con un ciclo di incontri e focus group con i principali attori del territorio, il nuovo percorso di ascolto promosso dal GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio.

Obiettivo: analizzare il contesto sociale, economico e produttivo, raccogliere fabbisogni e istanze, ragionare su punti di forza, criticità e specificità locali per individuare gli elementi strategici propedeutici alla nascita e allo sviluppo di uno o più Smart Village sul territorio del GAL.

Concepito a livello europeo, lo strumento dello Smart Village intende aggregare e promuovere iniziative volte a rendere i territori rurali più vivibili, attrattivi e resilienti. Come dimostrano numerose esperienze virtuose, a livello nazionale ed europeo, mappate dal GAL nei primi mesi di lavoro, le strategie Smart Village favoriscono l’adozione di approcci e tecnologie innovative per contrastare fenomeni che caratterizzano in particolare le aree interne, come lo spopolamento dei Comuni e il depauperamento del capitale umano, sociale ed economico.

A fronte di questi obiettivi, il GAL lancia un percorso partecipativo di co-progettazione, che si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo, con i principali stakeholder pubblici e privati (Comuni, Unioni montane, associazioni di categoria, imprese) per individuare possibili aree di intervento in quattro ambiti chiave: agroalimentare, turismo rurale, sostenibilità ambientale, inclusione sociale ed economica.

Parallelamente, verrà diffuso un questionario digitale rivolto alla popolazione residente nel territorio del GAL, liberamente accessibile sul sito internet dell’ente, per raccogliere ulteriori spunti e necessità. Inoltre, nel mese di aprile è previsto un incontro a porte aperte con la cittadinanza, per condividere i primi risultati dell’attività di co-design e stimolare nuove riflessioni. Entro maggio, il GAL sarà chiamato ad elaborare un piano strategico, cui seguirà l’apertura di un bando finanziato con risorse assegnate alla Regione Piemonte nell’ambito della programmazione 2023-2027 dell’Unione Europea e per il quale sarà possibile candidare progetti di Smart Village. La comunicazione dei progetti vincitori e assegnatari dei contributi è prevista per il mese di luglio.

“Questo progetto rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio” – è il commento di Gian Pietro Pepino, Presidente del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio. “La digitalizzazione e l’innovazione sono strumenti chiave per la crescita delle nostre comunità, ma solo attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e degli attori locali potremo costruire un modello di Smart Village efficace e duraturo. Unendo le nostre competenze ed esperienze, possiamo fare di questa iniziativa un volano di sviluppo sostenibile, con impatti concreti sul futuro della nostra comunità”.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.galgvp.eu