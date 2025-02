Saluzzo: 900 iscritti per la decima edizione della Mezza del Marchesato

Sono circa 900 gli atleti iscritti alla Mezza del Marchesato tra i frutteti del Monviso, che si corre domani, domenica 16 febbraio, a Saluzzo.

L’ edizione 2025 vede spegnere le dieci candeline e si consolida manifestazione punto di riferimento nel panorama sportivo italiano con i suoi 21,097 km di gara, che quest’anno debutta nella nuova veste invernale.

La partenza è alle 9,30 in corso Italia, all’altezza di piazza Vineis. Il percorso si snoderà poi nella pianura toccando, nell’ordine, i comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco, per poi concludersi nuovamente nel centro saluzzese in piazza Cavour, in prossimità del Village.

Oltre ai premi ai primi 5 classificati della gara, come ogni anno sarà assegnato il “Premio Anpi” intitolato a Paola Sibille, all’atleta più giovane che taglierà il traguardo. La gara premierà inoltre con il Trofeo "Renato Chiavassa", il primo arrivato tesserato Ana. È un premio speciale in memoria del presidente della sezione Alpini "Monviso” di Saluzzo, "andato avanti" il 14 giugno 2016.

Le premiazioni inizieranno allo scadere del tempo massimo, quindi a partire dalle 12.15

I migliori tempi nel palmares della gara sono al primo posto maschile il tempo di 1 h 04′ 22″ stabilito nel 2018 da Sammy kipngetich dell’ Atletica Saluzzo e nella categoria femminile il tempo di 1h 12′ 58″ stabilito nel 2022 da Addisalem Tegen Belay della stessa società sportiva.

La manifestazione che vede in campo un grande dispiegamento di volontari, circa 150, è resa possibile grazie alla collaborazione pubblico-privato: da una parte le amministrazioni comunali dei municipi interessati, l’Atletica Saluzzo e la Podistica Valle Varaita e le associazioni di volontariato, dall’altra le ditte e i partners.

“Siamo davvero soddisfatti di questa edizione da record che coincide con il decimo anno della manifestazione", dice Carlo Allemano, presidente Fondazione Bertoni.

“Mi fa un immenso piacere da assessore allo Sport festeggiare questo record di iscritti alla manifestazione che ho visto nascere come presidente della FAB è che, grazie alla collaborazione con le società sportive del territorio, è diventata un vero fiore all’occhiello per la nostra città”, dice Enrico Falda, assessore allo Sport.

In questa edizione entra in campo la compagnia ferroviaria Arenaways: tutti gli atleti iscritti alla manifestazione potranno raggiungere gratuitamente Saluzzo a bordo dei loro nuovi treni della società torinese, che dal 27 gennaio sono in servizio sulla tratta Cuneo, Saluzzo, Savigliano. Tutte le modalità di utilizzo disponibili sulle pagine social e sul sito della manifestazione. Per poter usufruire di questa opportunità, valida sia per l'andata che per il ritorno, ogni corridore dovrà mostrare la propria iscrizione al capotreno e il viaggio sarà offerto dal partner Arenaways!

"Siamo molto felici di poter offrire il nostro contributo all'organizzazione di questo evento. Sport all'aria aperta e treno sono un binomio perfetto a cui teniamo molto e a cui vogliamo dare continuità: tutti gli iscritti alla gara saranno quindi i benvenuti a bordo di Arenaways!”, dice Matteo Arena, direttore generale Arenaways.

“La Mezza del Marchesato” è realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e fa parte del calendario Nazionale delle competizioni.

Modifiche alla viabilità

La Polizia locale del Comune di Saluzzo per la giornata della Mezza Maratona ha istituito le seguenti disposizioni:

divieto di sosta con rimozione forzata:

• su tutta piazza Cavour, interno piazza, (adibita ad area ristoro, segreteria per consegna pettorali, esposizione gonfiabili, stand degli sponsor) ad eccezione dei veicoli autorizzati, dalle 14 del 15 febbraio alle 19 del 16 febbraio.

• in piazza Cavour, lato Palazzo del Sole, per il posizionamento di 3 wc chimici, dalle 14 del 15 febbraio alle 19 del 17 febbraio .

• in piazza Cavour, lato Palazzo del Sole e lato Ala di ferro, per lo svolgimento della gara e del polenta party, dalle 6 alle 19 del 16 febbraio.

• in via Bodoni, dalle 7,30 del 16 febbraio fino al termine del passaggio concorrenti;

• in piazza Risorgimento, ad eccezione dei rialzi, via Villafalletto e via Spielberg dalle 7:30 alle 13 del 16 febbraio;

- divieto di transito in tutta piazza Cavour, compreso il tratto lungo il Palazzo del Sole ed in corso Mazzini, da Via della Resistenza a piazza XX Settembre, dalle 6 alle 16 del 16 febbraio. ai veicoli autorizzati è consentita la sosta lungo il tratto antistante il Palazzo del Sole;

- circolazione sospesa, dalle 9 alle 13 del 16 febbraio in entrambi i sensi di marcia, durante il transito dei concorrenti, individuabile dal passaggio dei segnali di “inizio gara” e di “fine gara”, di tutti i veicoli, eccetto quelli al seguito della gara, quelli di emergenza e delle forze dell'ordine, nelle seguenti vie interessate dal percorso:

- corso Italia

- piazza Risorgimento

- via Bodoni, fino a Manta

- regione Colombaro dei Rossi (strada vicinale delle Prese)

– via Villafalletto

– via Cuneo

– via Spielberg.

E' consentito il transito a tutti i veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico.