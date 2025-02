Hyundai lancia sul mercato la Inster, scoprila sabato 22 e domenica 23 febbraio

La mobilità elettrica non è più un sogno, non è più il futuro, è il presente. E Hyundai lo sa bene. Infatti, da anni la casa automobilistica sudcoreana è all’avanguardia per quanto riguarda l’elettrico, con modelli e tecnologie fra i più apprezzati e avanzati sul mercato.

Dopo modelli come la Ioniq 5, la Ioniq 6 e la Santa Fe, vetture full electric, Hyundai lancia sul mercato la Inster, un’auto che sarà in grado di rivoluzionare il mondo della mobilità elettrica, soprattutto cittadina.

Sarà possibile vedere la Hyundai Inster sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso la concessionaria Hyundai Vela di Madonna dell’Olmo, in via Valle Po 143 a Cuneo. Saranno due giornate con tante attività anche per bambini: spettacolo di magia, gonfiabili e poi popcorn e zucchero filato. E per i grandi, la possibilità di vedere e soprattutto di provare l’auto.

La nuova elettrica di casa Hyundai è compatta fuori, e sorprendentemente spaziosa dentro, con un design futuristico, tecnologie all’avanguardia e un’autonomia senza rivali, per affrontare la città, e non solo, con stile e versatilità. Gli interni, studiati per massimizzare spazio e comfort, offrono soluzioni pratiche come sedili completamente abbattibili e configurabili con frazionamento 50:50. Perfetto per chi cerca stile e funzionalità.

Con un’autonomia fino a 370 km (518 km in urbano, WLTP), Inster è il leader della sua categoria. E quando serve energia, bastano 31 minuti per ricaricare dal 10% all’80%. Ideale per chi è sempre in movimento.

Inster passa da 0 a 100 km/h in soli 10,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h, il tutto garantendo una guida fluida e scattante. La piattaforma elettrica offre un pavimento piatto e un passo allungato per massimizzare la comodità, anche nei parcheggi più stretti.

E quanto spazio! I sedili posteriori scorrono di 16 cm, aumentando lo spazio del bagagliaio da 238 a 351 litri. Che tu voglia trasportare oggetti ingombranti o concederti un momento di relax, questo City-SUV è pronto a seguirti.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati, prenotate il vostro posto qui: https://www.hyundaivela.it/ow-inster-cuneo-tc/