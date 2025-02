Al Don Bosco di Cuneo “Onde di Terra”, il film capolavoro di Andrea Icardi

“Cercate Onde di Terra, andate a vederlo e poi parlatene, consigliatelo perché racconta una storia bella, delicata ed emozionante.”



Questa sera e domani sera, sabato 15 e domenica 16 febbraio, la Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco di Cuneo proietterà alle ore 21 il film capolavoro di Andrea Icardi “Onde di Terra”.



L’idea nasce dal desiderio di Renato Sevega (Ceo Siscom, azienda informatica di livello nazionale) di raccontare il territorio dove la sua impresa opera da oltre 40 anni. Il progetto si è poi evoluto grazie al contributo dei professionisti del cinema coinvolti a ogni livello, ed è maturato in un film lungometraggio indipendente di ampio respiro.



Nelle Langhe degli anni ‘70, spopolate dall’industrializzazione, i bacialé si prodigano per combinare matrimoni per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del Sud. È così che con l’intermediazione di Remo, Fulvia si decide a lasciare Brancaleone per sposare Amedeo, salvo scoprire che l’uomo conosciuto per lettera non è chi le era stato fatto credere.

Una storia come tante un tempo, che saprà far tornare indietro nel tempo e commuovere.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/69.25.16 (selezione 4)