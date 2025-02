Gli eventi del terzo weekend di febbraio: in Granda entra nel vivo il Carnevale

Nel terzo week end di febbraio, entra nel vivo il Carnevale, con sfilate e carri allegorici in varie località della provincia Granda. Ancora molte le proposte di spettacoli teatrali e visite culturali a mostre, palazzi storici e musei, come tante sono le passeggiate outdoor, le ciaspolate e gli incontri con la natura.

Inoltre mercatini, laboratori, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, eventi sportivi...

Non resta che scegliere dove trascorrere il fine settimana consultando gli aggiornamenti metereologici e le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT

***

CUNEO

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, per La rassegna “El teatro piemontèis” al teatro Toselli di Cuneo, la Compagnia Siparietto San Matteo porterà in scena la commedia brillante “’I ses prope n’ors”. Info: 347 87 38 733.

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

INVERNO AL PARCO

Sabato 15 febbraio, alle ore 10-13, “Visualizzare e schematizzare per assorbire la scienza”, presso Parco Fluviale Gesso e Stura. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Biglietteria on line .

Info: 0171/444501

CUNEO

SAN VALENTINO AL MUSEO CIVICO

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, al Museo Civico di Cuneo, dalle 15.30 alle 18.30, in occasione di San Valentino, sorprese e omaggi per coppie e famiglie. Info: 0171/634175.

***

ALBA

IL GIOCO DELLA CITTÀ

Domenica 16 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 “Il Gioco della Città. Scopri. Indaga. Risolvi”. Attività ludico-didattica rivolta alle famiglie e a gruppi di amici o coppie che vogliano vivere un’esperienza diversa per scoprire la capitale delle Langhe. Info: 339 73 49 949.

ALBA

PINOT GALLIZIO L’UOMO DI ALBA

Sabato 15 febbraio, dalle ore 16.30 nel cortile della Maddalena, comincia il pomeriggio dedicato al grande pittore albese con spettacoli teatrali, laboratori, percorsi nella città. Info: 0173/364623.

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Sabato 15 e domenica 16 febbraio presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 15 febbraio torna il tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe in Via Vernazza 6. Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

ALBARETTO DELLA TORRE

INNAMORSI

Sabato 15 febbraio, evento “Innamorsi” all’interno della chiesetta sconsacrata dei Battuti Bianchi, proposta coinvolgente che unisce arte, fotografia e gusto. Info: https://langhe.net/evento/innamorsi-lovelanghe-tour-15-02-25

***

BARGE

ESCURSIONI

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, escursioni in compagnia degli accompagnatori Vesulus con partenza da Barge. Attività su prenotazione e a pagamento. Info: https://www.vesulus.it/outdoor/escursionismo/

***

BENEVELLO

SENTIERO DELL’ANTICO MULINO

Domenica 16 febbraio partenza ore 10 da piazza Castello per il “Sentiero dell’antico mulino e delle delizie”. Lunghezza percorso Km 15 circa, dsl 475 mt. Info: https://terrealte.cn.it

***

BORGO SAN DALMAZZO

TEATRO DIALETTALE

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, la compagnia teatrale La Calzamaglia di San Pietro del Gallo, proporrà sul palco dell’Auditorium la commedia dialettale “As fà për dì. Na famija ... squasi normal”. Info: 0171/266080.

***

BRA

MOUSIKON

Domenica 16 febbraio, alle ore 16, presso la sala nobile al primo piano di Palazzo Traversa a Bra, si terrà una conferenza concerto su “Maria Maddalena”, con la dottoressa monregalese Eleonora Briatore, musicista e dirigente del reparto di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale di Cuneo. Info: 0172/423880.

***

BUSCA

SUPERWOODY

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, nel Teatro Civico di Busca, Woody Aragon in "Super Woody": direttamente dalla Spagna uno show coinvolgente in pieno stile Jazz. Info: https://blinkcircolomagico.it/spettacoli

***

CASOTTO

CIASPOLATA

Domenica 16 febbraio, escursione guidata con ciaspole e visita esclusiva al Castello di Casotto. Possibilità di merenda sinoira presso Locanda del Mulino. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Info: https://kalata.it/

***

CASTELMAGNO

M’ILLUMINO DI MENO

Domenica 16 febbraio serata di osservazione del cielo buio con ritrovo presso rifugio Maraman alle ore 18. Seguirà cena e conferenza dell’esperto astrofilo Alberto Cora alle ore 21. Info: 329 42 86 890.

***

CERVASCA

GIOCHI 0-99

Domenica 16 febbraio, dalle 15 alle 18, nel salone comunale polivalente e nell’ambito del Carnevale con Vivere Cervasca, iniziativa “Giochi 0-99” a squadre. Iscrizioni al 329 73 17 740.

***

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

CHIUSA PESIO

SABATO AL MUSEO

Sabato 15 febbraio, alle ore 15.30, negli spazi del Complesso Museale “Cav. G. Avena” Terra e Cuore, “Laboratorio di manipolazione dell’argilla” con creazione di una piccola opera da portare a casa (per bambini dai 5 anni in su). Info: 0171/734990.

***

CORNELIANO D’ALBA

HANSEL E GRETEL

Domenica 16 febbraio, alle ore 16.30, presso il Cinema Vekkio, spettacolo “Hansel e Gretel” del Teatro Laboratorio del Mago (Mantova) nell’ambito di Burattinarte d’Inverno. Info:338 71 54 844.

***

DEMONTE

VISITE PALAZZO BORELLI

Sabato 15 febbraio alle ore 17, con la partecipazione delle maschere di Carnevale e domenica 16 febbraio alle ore 10.30, visite guidate allo storico palazzo Borelli. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

DEMONTE

CARLEVÈ DELLA VALLE STURA

Sabato 15 febbraio alle 16 carnevale dei bambini presso il palatenda e a seguire cena con Re Kant e Monna Demontina. Domenica 16 febbraio, alle ore 10, S. Messa in maschera e dalle 14.30 sfilata dei gruppi mascherati per le vie del paese, con grande ballo di chiusura. Info: 0171/955903.

***

DRONERO

UN PONTE SUL MONDO

Sabato 15 e domenica 16 febbraio, appuntamento al museo Mallè e al teatro Iris, “Un Ponte sul Mondo”, con Eraldo Affinati, Gad Lerner, Melania Mazzucco, Ivana Mulatero e Arlindo Sousa Alves. Info: https://www.afpdronero.it/

***

FARIGLIANO

ALLA SCOPERTA DEL TARTUFO NERO

Sabato 15 febbraio escursione con ricerca simulata del tartufo nero presso una tartufaia sperimentale. Ritrovo presso il Labirinto dei Girasoli con partenza attività alle ore 10.30 o alle ore 14. Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria: clicca qui.

***

FOSSANO

CARNEVALE FOSSANESE

Sabato 15 febbraio dalle ore 14.30, sfilata dei carri allegorici nel centro storico fossanese, in via Roma. Premiazione del gruppo e del costume più originale. Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO

MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 16 febbraio, in via Roma, appuntamento con il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Info: https://www.visitfossano.it/

***

LEQUIO TANARO

BEN VIVERE

Domenica 16 febbraio, alle ore 10, presso il centro Zen Shotaiji, incontro “Ben Vivere” con il farmacista e insegnante yoga Dario Destefanis.

***

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO INCONTRA CATTELAN

Sabato 15 febbraio, presso l'ex banca popolare di Novara a Limone Piemonte, alle ore 17, l'arte di Ugo Nespolo incontra quella di Alessandro Cattelan. Info: https://www.limoneturismo.it/

***

MACRA

LABORATORIO PRODOTTI TIPICI

Domenica 16 febbraio, alle ore 15, presso lo Sportello Ecomuseo dell'Alta Valle Maira in Piazza Marconi 1, si terrà il terzo laboratorio sui Prodotti Tipici Locali. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

MAGLIANO ALFIERI

SE UNA SERA D’INVERNO

Domenica 16 febbraio, alle ore 17, presso il salone polivalente “Riez” di frazione S. Antonio, nell’ambito della rassegna “Se una sera d’inverno”, incontro con lo storico e scrittore Gianni Oliva. Ingresso libero.

***

MARENE

ABCD EMOZIONI

Domenica 16 febbraio, alle ore 16, nell’auditorium San Giuseppe, andrà in scena lo spettacolo per famiglie “ABCD Emozioni” di Dispari Teatro/ Compagnia il Melarancio.Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2/

***

MONDOVÌ

LOST SOULS

Sabato 15 e domenica 16 febbraio presso il Museo della Stampa, sarà visitabile la mostra-viaggio tra il visivo e il sonoro “Lost souls". Orario 10-19. Info:

***

MONTÀ

SENTIERO DEI CIABOT

Sabato 15 febbraio partenza alle ore 10 da Piazzetta della Vecchia Segheria 1 per Il Sentiero Panoramico dei “Ciabot”. Lunghezza percorso Km 14 circa, dsl mt 450. Rientro nel pomeriggio ore 16 circa. Info: https://terrealte.cn.it

***

MONTEROSSO GRANA

ESPERIENZA DI GUSTO

Sabato 15 febbraio, nel pomeriggio, visita nelle tartufaie della Valle Grana con l’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Segue cena presso l'Agripiola Lou Porti. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

***

ORMEA

BALLO DEL CUORE

Sabato 15 febbraio, dalle ore 21.30, presso la Sala della "Società Operaia" di Ormea, serata musicale con "Paolo Alberto e la Band". Evento a pagamento, prenotazione consigliata. Info: 333 87 05 271.

***

PAESANA

LA RISERVA NATURALE

Sabato 15 febbraio, dalle ore 10, il Parco del Monviso organizza "La Riserva Naturale di Paesana", una facile escursione a pochi passi dal centro abitato. La partecipazione è gratuita, disponibilità di 15 posti. Info: https://www.parcomonviso.eu/

***

PIASCO

COMMEDIA IN PIEMONTESE

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, presso sala “Dottor Francesco Serra”, la compagnia “Attori per caso” porterà in scena la commedia teatrale in piemontese “Che si gavi la natta professore”. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. Info: 333 57 57 483.

***

PRATONEVOSO

BIKE TO HELL

Sabato 15 febbraio a partire dalle ore 11 sulle piste di Prato Nevoso nona edizione della “Bike to Hell”. Info: https://pratonevoso.com/bike-to-hell-9-edizione/

PRATONEVOSO

SPETTACOLO DI MAGIA

Domenica 16 febbraio nel pomeriggio presso il Pratonevoso Village spettacolo con il mago Vincent.

***

RIFREDDO

FESTA ALPINI

Domenica 16 febbraio alle ore 11 il Gruppo Alpini di Rifreddo celebrerà la tradizionale festa sociale, con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, seguita da un corteo verso la chiesa Maria Regina, dove sarà officiata una messa in suffragio degli Alpini. Seguirà il “Pranzo dell’amicizia” aperto a tutti.

***

ROBURENT

CARNEVALE

Sabato 15 febbraio festeggiamenti per carnevale organizzati dalla Pro Loco di San Giacomo. Alle ore 20 l'aperitivo presso i locali convenzionati. Alle ore 20 cena in maschera. Info: 0174/330 358.

***

SALUZZO

VISITA PALAZZO ARTI LIBERALI

Domenica 16 febbraio Il Gruppo FAI Giovani di Saluzzo - Savigliano, totalmente rinnovato nel suo organico, si presenta ufficialmente al pubblico aprendo eccezionalmente il Palazzo delle Arti Liberali di Salita al Castello, nel cuore medievale della città. Info: saluzzo@elegazionefai.fondoambiente.it

SALUZZO

CONFERENZA

Domenica 16 febbraio alle ore 16:30 presso la Castiglia si svolgerà l’incontro "Fotografia e arte contemporanea" con Nicolas Ballario, critico d’arte, curatore, giornalista e Alessandro Carrer direttore della Fondazione Garuzzo. Info: https://www.eventbrite.it/

***

SANFRÈ

CRSPERA_7

Sabato 15 febbraio alle ore 21, presso l’auditorium delle scuole medie Giovanni Arpino, in via Madonna del Popolo, evento gratuito, ideato dai ragazzi del podcast Giovani in Parlamento con ospite, Luca Sperandio, creator digitale e influencer, in arte crspera_7.

***

SANTA VITTORIA D’ALBA - CINZANO

SUPERTOMBOLA

Sabato 15 febbraio, alle ore 21, presso la palestra di Cinzano a Santa Vittoria d’Alba, via Vers Pont du Gard, Super Tombola organizzata da Cinzano Eventi ’91.