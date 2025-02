Alba, Fdi: "Lavoriamo insieme per celebrare l'Unità Nazionale e le forze armate"

Al fine di poter "avviare un percorso comune ad Alba per celebrare l’Unità Nazionale e le Forze Armate nella ricorrenza che ogni anno a novembre impegna la Città", il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Alba ha presentato un documento per avviare un percorso di lavoro che coinvolga le scuole cittadine.

“Vogliamo dare l’avvio a un percorso – spiegano i consiglieri comunali Emanuele Bolla e Riccardo Spolaore – che porti alla celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con il pieno coinvolgimento dei giovani albesi. È un percorso ambizioso e per questo siamo partiti con largo anticipo, perché vogliamo lavorare con l’intero consiglio comunale per interfacciarci con le scuole”.

“Le forze armate hanno un fine supremo, hanno il compito di difendere la vita, la nazione, le istituzioni e i cittadini – spiega il consigliere comunale Emanuele Bolla –. Nella nostra idea di città bisogna costruire percorsi comuni, che passano dalla scuola, per riaffermare quotidianamente che la nostra società si basa su alcuni valori precisi, come la pace e la difesa dei diritti dei popoli. Le donne e gli uomini che delle forze armate servono la pace ogni giorno, come affermato dal ministro Crosetto”.

“E’ importante che gli studenti siano partecipi delle iniziative che celebrano la nostra festa dell’Unità nazionale e anche le forze dell’ordine – spiega il consigliere comunale Riccardo Spolaore –. Trovo divisivo che in questi giorni si parli di escludere dalle scuole un messaggio e un racconto di esperienza da parte di coloro che garantiscono a tutti noi la sicurezza, ogni giorno”.

La proposta di Fratelli d’Italia sarà presentata al Consiglio comunale e discussa nella forma di ordine del giorno con la richiesta di costituire un gruppo di lavoro composto da consiglieri comunali di ogni gruppo, che possa promuovere iniziative nelle scuole cittadine in preparazione alla Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, anche attraverso l’organizzazione di incontri con testimonianze di rappresentanti delle forze armate stesse.