Il sottosegretario Delmastro (Fdi) a Saluzzo per un convegno su riforma della giustizia, polizia penitenziaria e Ddl sicurezza

La Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d'Italia organizza un importante convegno dedicato ai temi della riforma della giustizia, della polizia penitenziaria e del DDL sicurezza.

L'evento si terrà lunedì 17 febbraio alle ore 18.30 presso il Podere Propano di Saluzzo e vedrà la partecipazione straordinaria dell'onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e deputato di Fratelli d'Italia.

Nel corso dell'incontro, il sottosegretario Delmastro approfondirà i temi legati alle riforme in atto, alle prospettive per il sistema giudiziario e penitenziario, e alle misure contenute nel DDL sicurezza.

L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto per cittadini, professionisti del settore e amministratori locali, che potranno approfondire le strategie e le politiche in corso per rafforzare la sicurezza e migliorare l'efficienza della giustizia italiana.

A seguire, sarà possibile partecipare a un'apericena su prenotazione.

L'incontro è promosso dalla Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d'Italia, da sempre impegnata nel dibattito politico su temi strategici per il futuro del Paese.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori ai riferimenti della Federazione Provinciale (cuneo@fratelli-italia.it).