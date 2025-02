Truffe telefoniche, una “piaga” che non risparmia nessuno: come si difendono i cuneesi [VIDEO]

Truffe telefoniche, una realtà che coinvolge su base quotidiana una gran quantità di italiani e che nella nostra provincia Granda si attesta – nelle sue derive più crudeli, per esempio quella che vede gli anziani come vittime prescelte - come una vera “piaga sociale”.

Che non risparmia nessuno, apparentemente. Né i paperoni d’Italia – si veda la truffa, recente, coinvolgente la voce registrata del Ministro Crosetto – e né i giovani )vuoi o non vuoi costantemente con il cellulare in mano), che sono tra i più “bombardati” da chiamate di numeri sconosciuti, proposte di modifica dell’operatore telefonico e messaggi con finte richieste di aiuto.

Abbiamo chiesto ai cuneesi cosa ne pensano, nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi: