All'Accademia di Belle Arti di Cuneo lezioni di creatività e light design con Filotto

La creatività è un viaggio, un percorso che attraversa idee e trasformazioni fino a diventare qualcosa di funzionale e concreto. L'Accademia di Belle Arti di Cuneo, lunedì 17 febbraio alle ore 10:00 ospiterà un seminario aperto ai giovani talenti per raccontare il processo creativo insieme a Filotto, il creatificio toscano eccellenza del Made in Italy noto per le sue innovative soluzioni di light design.

Come nasce un'idea e come si evolve? Quali sono gli ostacoli da superare per poterla far funzionare e commercializzare? Il creativo alla guida di Filotto, Fabio Coianiz ed Emanuela Colarullo, Business Development Manager dell’azienda guideranno studenti e appassionati di design attraverso le fasi della progettazione, mostrando come ogni intuizione venga modellata, ripensata e migliorata fino a diventare realtà. Si parte dall’esperienza di Filotto e dalla sua filosofia, l’eMotion Design – un concetto ideato dal brand stesso e secondo cui il design si fa multifunzionale e personalizzabile per creare ombre, contrasti, definire gli spazi e influenzare il nostro stato d’animo – per poi passare all'analisi dei bisogni, un aspetto fondamentale per comprendere cosa serva davvero prima di iniziare a progettare. Il percorso proseguirà con la trasformazione dell'idea in un concetto funzionale, attraverso la progettazione. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla prototipazione, che permette di osservare con occhio critico l'oggetto e di perfezionarlo. Sarà inoltre approfondita l'importanza del lavoro di squadra con i fornitori, elemento essenziale per garantire il successo di un progetto. Infine, si analizzeranno le modifiche e le revisioni che un prodotto subisce lungo il suo percorso di realizzazione, mettendo in luce i motivi che portano ai vari adattamenti. Ma non si tratterà solo di teoria: i partecipanti avranno anche l'opportunità di vedere e toccare con mano diversi prototipi e prodotti realizzati da Filotto e saranno coinvolti attivamente in un confronto aperto per analizzare insieme le trasformazioni subite dagli oggetti e comprendere il valore della sperimentazione.

"La creatività è un processo dinamico, fatto di intuizioni, sperimentazioni e continue revisioni. Per noi, il design non è solo estetica, ma una combinazione di funzionalità, emozione e innovazione. Lavorare con le giovani menti creative è una delle esperienze più stimolanti, perché ci permette di vedere il mondo con occhi nuovi e di mettere alla prova il nostro approccio progettuale. Siamo felici di portare la nostra esperienza all'Accademia di Belle Arti di Cuneo e di confrontarci con i designer di domani" ha commentato Fabio Coianiz, il creativo di Filotto.

Da sempre Filotto crede nella collaborazione con i giovani talenti e le istituzioni accademiche. Attraverso seminari, workshop e incontri formativi con Università e Accademie, l'azienda offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi, scoprire i segreti del processo creativo e approfondire la connessione tra creatività, progettualità e innovazione.