Calcio femminile: Freedom FC Women, nel lunch match di domenica arriva l'Hellas Verona

Ancora al “Paschiero” per far scattare la scintilla. Dopo il ko interno con la Res Women che ha interrotto una mini-serie positiva, la Freedom FC Women torna fra le mura amiche cercando punti importanti per la propria classifica e, soprattutto, un'immediata reazione: le ragazze di mister Mauro Ardizzone riceveranno l'Hellas Verona nel “lunch match” domenicale della diciannovesima giornata.

Impegno da non fallire, sia per arrivare alla pausa dedicata alle nazionali con il morale alto, sia per non doversi guardare alle proprie spalle: le biancoblu infatti ospitano un'altra squadra che insegue dai bassifondi, tipologia di match che, nel corso della stagione, ha visto le cuneesi faticare e non poco, basti pensare ai punti persi contro Pavia Academy, Orobica, San Marino Academy e la stessa Res. Concentrazione massima, quindi, al termine di una settimana di attenta analisi e di duro lavoro al “Parco della Gioventù”: “Ci stiamo focalizzando molto su noi stesse, su ciò che abbiamo fatto di buono per migliorarlo ancora – spiega il difensore Margherita Brscic - , e sugli errori che ci hanno portato alla sconfitta domenica scorsa. In questo campionato ed in questa fase i punti in classifica contano davvero poco perché tutte le squadre sono molto agguerrite: l'Hellas arriverà a Cuneo per strappare più punti possibili, sarà una partita da battaglia, dovremo perciò essere pronte ad ogni scontro per conquistare la vittoria”.



L'AVVERSARIA – L'Hellas Verona di mister Giacomo Venturi è attualmente dodicesimo in Serie B: le scaligere hanno finora totalizzato 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. Una compagine, però, dimostratasi in crescita in questo inizio 2025: reduce dal fondamentale successo, in chiave salvezza, contro il San Marino Academy, ha conquistato 6 punti nelle ultime 3 gare (perdendo solo di misura contro la capolista Parma). All'interno della rosa gialloblu, spiccano giocatrici di categoria come i difensori Chiara Barro e Laura Capucci, le centrocampiste Giulia Mancuso ed Ivana Naydenova e le attaccanti Rachele Peretti (già 8 volte a segno in campionato), Veronica Bernardi (6) e Martyna Duchnowska (4). Ad inizio febbraio, il roster è stato impreziosito dall'arrivo, nel pacchetto arretrato, di Mary Clare Petrillo, ex Vis Mediterranea, in prestito dal Sassuolo. Nel match d'andata, la Freedom FC Women si impose con il punteggio di 2-4: decisero le reti di Duchnowska, Zanni, Peretti, Tamborini (doppietta) e Tudisco.



Freedom FC Women-Hellas Women si disputerà domenica 16 febbraio alle ore 12 presso lo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo: biglietteria aperta dalle 11. Dirigerà l'incontro il sig. Andrea Scarano di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Federico Mucciante di Milano ed Antonio Masciello di Ravenna.



SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA (Domenica 16 febbraio ore 14.30)

Ternana-Brescia (sabato 15/02 ore 12)

Parma-Pavia Academy (sabato 15/02 ore 15)

Freedom FC Women-Hellas Verona (ore 12)

Arezzo-Bologna

Genoa-Lumezzane

H&D Chievo-Res Women

San Marino Academy-Cesena

Vis Mediterranea-Orobica Calcio Bergamo

CLASSIFICA

Parma 47, Ternana 47, Genoa 43, Bologna 40, Lumezzane 31, H&D Chievo 30, Brescia 28, Cesena 28, Arezzo25, Freedom FC Women 24, Res Women 21, Hellas Verona 16, San Marino Academy 14, Orobica Calcio Bergamo 14, Pavia Academy 13,Vis Mediterranea 2.