Ciclismo: Officine Mattio celebra la vittoria di Maho Kakita ai campionati asiatici U23 su strada

Officine Mattio è orgogliosa di annunciare la straordinaria vittoria di Maho Kakita, atleta della squadra BePink - Imatra - Bongioanni, di cui l’azienda italiana è sponsor tecnico, ai campionati asiatici di ciclismo U23 Strada 2025 U23.

La competizione, che si è svolta a Phitsanulok, Thailandia, ha visto Kakita trionfare nella gara su strada individuale femminile, confermando il suo talento e la sua dedizione.

Giovanni Monge Roffarello, CEO di Officine Mattio, ha dichiarato: "Siamo estremamente felici per il successo di Maho Kakita. La sua vittoria è una testimonianza del duro lavoro e della passione che mette in ogni gara. Officine Mattio è onorata di supportare atleti di tale calibro e continueremo a fornire al team BePink - Imatra - Bongioanni le migliori biciclette e attrezzature per raggiungere nuovi successi."

Kakita ha gareggiato utilizzando il modello di bicicletta Lemma RT, modello premium di Officine Mattio, che ha dimostrato ancora una volta la sua eccellenza in termini di prestazioni e affidabilità.

La vittoria di Kakita non solo rappresenta un trionfo personale, ma anche un importante riconoscimento per il ciclismo giapponese e per tutta la comunità ciclistica asiatica, nota per la sua attenzione e passione verso la qualità dei prodotti made in Italy.

Officine Mattio si congratula con Maho Kakita e le augura ulteriori successi nelle future competizioni, così come a tutte le atlete del team BePink - Imatra – Bongioanni.