VOLLEY A1F / Honda Olivero Cuneo sulle voci di mercato: "Piena fiducia in Pintus"

"La Honda Olivero Cuneo smentisce in modo categorico i rumors trapelati nelle ultime ore riguardanti la panchina della prima squadra".

E' quanto comunica con una nota ufficiale la società cuneese, ribadendo "di non aver siglato un accordo per la prossima stagione con alcun allenatore".

"La Honda Olivero Cuneo – si legge ancora nel comunicato – ha totale fiducia in coach Lorenzo Pintus. Lo staff e la società sono concentrati per il finale di campionato, lavorando in perfetta sinergia per il prosieguo di stagione".