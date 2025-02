Volley A1F. Domani a Cuneo arriva Talmassons per un match che vale la stagione. Coach Pintus: "Dobbiamo voltare pagina e lottare"

Dopo la battuta di arresto nel turno infrasettimanale contro Busto Arsizio, per la Honda Olivero Cuneo è subito ora di tornare in campo. Domenica 16 febbraio infatti le Gatte allenate da coach Pintus tornano a giocare tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta in una sfida cruciale per la stagione. Le avversarie delle cuneesi nella decima giornata di ritorno saranno infatti le Pink Panthers della CDA Volley Talmassons Fvg.

Con la classifica ancora in bilico, questa partita assume un valore decisivo. Le friulane di coach Barbieri occupano al momento l'ultima posizione in classifica con 13 punti e arrivano dalla sconfitta per 3-0 contro Numia Vero Volley Milano.

Anche le Gatte si presentano alla sfida reduci da una battuta d'arresto. Nel turno infrasettimanale disputatosi mercoledì 12 febbraio infatti le cuneesi si sono arrese per 3-0 alla Eurotek Yuba Busto Arsizio. Dopo le belle e convincenti vittorie contro Firenze e Perugia, le biancorosse non sono dunque riuscite a trovare la continuità necessaria per centrare la terza vittoria consecutiva e mettere in cassaforte tre punti pesanti in ottica salvezza.

"La sconfitta di Busto Arsizio fa male per come è arrivata, ma dobbiamo dimenticarla subito". Queste le parole di coach Pintus dopo l'ultima giornata, a cui le Gatte sono arrivate dopo il weekend di pausa per le finali di Coppa Italia Frecciarossa. "Vero che spezzare il ritmo può non aver aiutato, ma è anche vero che siamo siamo arrivati da due settimane con il gruppo un po' influenzato. Avere tre giorni in più per recuperare poteva essere importante, anche se potrebbe esserlo comunque contro Talmassons. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, così come abbiamo fatto con un calendario tosto in avvio".

Le biancorosse dovranno quindi essere brave ad archiviare velocemente e a concentrarsi su domenica. "Dobbiamo raccogliere tutto il lato positivo e guardare a Talmassons. Riuscire a vincere significherebbe obbligare gli altri a fare un vero e proprio miracolo. Sicuramente non sarà facile, perché Talmassons ha dimostrato di combattere palla su palla e set su set". E conclude: "Noi dobbiamo essere bravi a superare questo momento di difficoltà fisica".

Nel frattempo, la lotta a fondo classifica resta accesa: nel turno infrasettimanale, Roma ha ceduto per 3-0 a Scandicci, mentre Perugia ha superato per 3-1 Firenze. Chiude la classifica Talmassons a 13 punti, preceduta da Firenze, 15 punti, e Roma, 16. La Honda Olivero Cuneo è 11esima con 19 punti, a pari punti con Perugia, decima, entrambe a -5 da Pinerolo. Inoltre, il calendario della Gatte non si prospetta semplice: dopo Talmassons infatti ci sono ancora Conegliano, prima indiscussa con 66 punti, Bergamo, settima a 33, e Vallefoglia, ottava, anche lei con 33 punti.

Per questo la partita di domenica sarà fondamentale. Appuntamento dunque alle 18:00 al Palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta. Per chi non potesse recarsi al palazzetto a sostenere le Gatte, ricordiamo che il match verrà trasmesso in diretta su VBTV e RAI Sport.