VOLLEY / Lunedì 3 marzo a Cuneo arriva Gino Sirci, presidente della Sir Susa Vim Perugia

Un ospite di altissimo livello e di grande esperienza per il prossimo “Evento Fiöi” che si terrà lunedì 3 marzo alle ore 19 al palazzetto dello sport di Cuneo.

Il secondo appuntamento del 2025 vedrà la partecipazione di Gino Sirci, imprenditore e presidente della Sir Susa Vim Perugia, il Club di Superlega che nella stagione 2023/2024 ha fatto “poker” di trofei: Mondiale per Club, Coppa Italia, Scudetto, Supercoppa italiana. Perugia ha anche un settore giovanile in grande crescita numerica sia sul Perugino che nell’Assisano. In questa stagione vedono l’iscrizione di una serie B, due serie C e due serie D oltre a tutte le categorie under dall’U13 all’U19.

Una partecipazione fortemente voluta da Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley, che ha motivato così l’invito: « Sono felice che il presidente Gino Sirci abbia accettato il mio invito per una chiacchierata nell’ambito degli eventi Fiöi. La sua esperienza è un esempio straordinario di visione, passione e successo, e questo incontro rappresenta un’opportunità unica non solo per i nostri giovani atleti e le loro famiglie, ma anche per i nostri sponsor, i soci e le istituzioni. Attraverso il suo racconto, avremo modo di approfondire il percorso che lo ha portato a diventare uno dei Presidenti più vincenti della pallavolo italiana, comprendendo le strategie e le scelte che hanno reso Perugia un modello di eccellenza sportiva e gestionale».

L’invito è rivolto a tutti: il settore giovanile di Cuneo (atleti e staff), ai dirigenti e agli atleti di altre società sportive interessate, alle istituzioni, agli imprenditori del territorio, a tifosi e appassionati, agli sponsor del Cuneo Volley, alle famiglie del settore giovanile cuneese e ai soci del Club biancoblù. Grazie alla collaborazione di Bellerofonte eventi, sarà possibile partecipare all’evento con prenotazione gratuita obbligatoria.

Iscrizione obbligatoria e gratuita al seguente link: shorturl.at/xny09