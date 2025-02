Angela Andreis ha compiuto un secolo di vita: festa speciale alla "Regina della Pace" di Scarnafigi

Ha spento ieri, sabato 15 febbraio, 100 candeline Angela Andreis, festeggiata nella Casa di Riposo “Regina della Pace” di Scarnafigi. Originaria di Saluzzo, Angela è vedova di Giovanni Toselli, scomparso 47 anni fa che, dopo il pensionamento, l'aveva coadiuvata nel negozio di alimentari in via Mattatoio, angolo via Antica Torino a Saluzzo, aperto dal 1973 al 1977.

Angela ha sempre avuto un forte legame con la comunità parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Saluzzo, dove fino a un decennio fa è stata un punto di riferimento, occupandosi della sistemazione dei fiori e della raccolta delle offerte durante le messe.

La sua dedizione alla vita parrocchiale si estendeva anche quando offriva le sue capacità culinarie come cuoca volontaria nella colonia estiva della Diocesi di Saluzzo a Chianale, in valle Varaita, cucinando per centinaia di ragazzi.

Dal settembre 2023, Angela è ospite della Casa di Riposo “Regina della Pace” di Scarnafigi.

Nonostante l'età, mantiene il suo carattere gioviale e allo stesso tempo determinato, che ha contribuito a renderla amata da tutti i parrocchiani di Maria Ausiliatrice che le hanno fatto pervenire decine di auguri tramite i familiari.

A festeggiare il suo secolo di vita, oltre alle figlie Lucia, Graziella e al figlio Giuliano con le rispettive famiglie, erano presenti il dottor Luciano Solavagione, presidente della Casa di Riposo “Regina della Pace”, il sindaco di Scarnafigi, Riccardo Ghigo, e di Saluzzo, Franco Demaria, e il parroco di Maria Ausiliatrice di Saluzzo, don Silvio Eandi.

Un compleanno speciale per una donna che ha lasciato un segno profondo nella comunità, testimone di valori autentici e di una vita vissuta con generosità e amore.