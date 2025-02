Cuneo, riqualificazione di piazza Europa: si alza il sipario sul ricorso al TAR intentato da ambientalisti e associazioni locali

Era stata annunciata e, ora, ha trovato un giorno, un’ora e una collocazione ben precisa la conferenza stampa pubblica con cui le sezioni cuneesi di Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra, Di piazza in piazza e comitato “SOS cedri” illustreranno le ragioni del ricorso intentato nelle scorse settimane contro l’amministrazione comunale e il progetto di riqualificazione di piazza Europa che – come si sa – non contempla la salvaguardia degli attuali cedri dell’Atlante presenti.

Il ricorso è stato ufficializzato con una nota pubblica vergata dalle associazioni di cui sopra nella giornata di sabato 8 febbraio. Alla quale l’amministrazione stessa ha risposto a stretto giro: “Si studieranno i documenti depositati, per valutare le azioni da intraprendere nei tempi previsti dall’iter legale – si legge, appunto, nella risposta -. L’amministrazione comunale affronterà con serenità la controversia legale, sostenuta da quella maggioranza di cittadini favorevole alla riqualificazione della Piazza”.

La conferenza stampa si terrà venerdì 21 febbraio alle 17 proprio in piazza Europa, davanti alla locale galleria. Sarà presente anche l’avvocato Virginia Cuffaro (che per conto degli scriventi ha depositato ufficialmente il ricorso), alcuni abitanti dell’area interessata e i rappresentanti del comitato Alberi di corso Belgio a Torino.