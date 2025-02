Limone piange il suo parroco emerito (e cittadino onorario) don Romano Fiandra

In lutto la comunità limonese per la scomparsa del parroco emerito e cittadino onorario dal 2009, don Romano Fiandra, scomparso a 89 anni nella giornata di oggi (domenica 16 febbraio) all’interno della residenza “Santo Spirito” (che, proprio lui, contribuì a fondare agli inizi degli anni ‘80).

Originario di Sambuco Fiandra – insignito Cappellano di Sua Santità con il titolo di monsignore nel 2020 - viene ricordato dalla comunità per la grande cultura e la passione per gli sport invernali: per diversi anni ha organizzato la “Sursum Corda”, gara di slalom gigante dedicata al mondo pastolare ed ecclesiastico.

Per 23 anni è stato viceparroco a Vinadio, al santuario di Fontanelle, alla chiesa di Santa Maria di Cuneo e a Monterosso Grana, e per otto anni professore all’artistico “Ego Bianchi” di Cuneo. Dal 1982 e per i 33 anni successivi è parroco a Limone: a lui si devono diversi interventi di recupero e restaurazione e la costruzione della Santo Spirito.

Lascia il fratello Fian Franco, i cognati, i nipoti e tutta la famiglia. Mercoledì 19 febbraio alle 15 nella parrocchiale di Limone l’ultimo saluto.