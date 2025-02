Cuneo, tentativo di furto nella notte: in due scagliano una pietra contro la vetrina della tabaccheria “Ma.Gi.A.” [VIDEO]

Ammontano ormai a quattro i tentativi di furto – più e meno riusciti – che hanno coinvolto la tabaccheria “Ma.Gi.A.” della frazione di Madonna delle Grazie di Cuneo, di cui l’ultimo ha avuto luogo non più tardi della notte appena trascorsa.

A segnalare il fatto la titolare, Marilena Caltabellotta – raggiunta al telefono dal nostro giornale -, che ha raccontato di come due soggetti dal volto coperto abbiano raggiunto la vetrina principale della tabaccheria verso le 00.20 della giornata di oggi (domenica 16 febbraio), per scagliarvi contro una grossa pietra. Immediata l’attivazione del sistema d’allarme, tramite il quale sono stati chiamati i carabinieri di Cuneo e che ha messo in fuga i due soggetti.

Una “bravata”, insomma, che si è conclusa con seri danni alla vetrina. Ma che – specie sommata a tutte le precedenti – costruisce un quadro davvero triste e grave: “Una situazione che sta diventando insostenibile – ha commentato la signora Marilena -. Sin da marzo, da quando abbiamo rilevato la tabaccheria, in diversi hanno provato a entrare e una volta sono riusciti a rubare dei ‘grattaevinci’. L’ultimo evento un mesetto fa circa, nel quale hanno provato a entrare, fallendo, da una finestra del retro”.

“Siamo stanchi, ma non ci lasciamo intimidire - continua -. I due teppisti, perché altrimenti non li si può chiamare, non hanno alcuno scopo se non quello di fare dei danni e sono arrivati preparati, incappucciati, con le mani e il collo coperti. Ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine, intervenute davvero in pochi minuti, e la comunità frazionale che continua a sostenerci con forza: il territorio è tranquillo, peccato che venga ‘rovinato’ da soggetti di questo tipo”.

I carabinieri stanno in queste ore vagliando le immagini dell’impianto di videosorveglianza esterno all’esercizio commerciale, nella speranza di poter identificare i due soggetti. Nei prossimi giorni verrà presentata dalla titolare della tabaccheria formale denuncia.