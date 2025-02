Dopo sette anni, in estate, ad Alba tornerà il "Langhe&Roero Pride"

A distanza di sette anni torna a invadere le vie del centro di Alba la carovana festosa del Pride, con le sue lotte, i suoi colori e la sua musica. Nel pomeriggio del 5 luglio avrà luogo il Langhe & Roero Pride, manifestazione fortemente voluta dal comitato promotore, composto da CIRCOLO ARCI CINEMA VEKKIO di Corneliano D’Alba e dalla nascente associazione Ri(S)volte. Il tema portante, nonché claim della parata sarà “CORPI LIBERI IN LIBERI SPAZI”.

Così il direttivo dell’associazione Ri(S)volte: “Da tempo, a livello nazionale e globale, abbiamo riscontrato un forte arretramento di fronte alla riflessione sulle tematiche relative ai diritti della comunità LGBTQAI+, situazione ovviamente riflessa anche nella nostra realtà territoriale, quella di Langhe e Roero. Tale arretramento ha suscitato nelle nostre zone, come altrove, la necessità di tornare visibili e presenti per creare aggregazione, fornire ascolto e informazione a livello locale. Questi insieme ad altri saranno i temi affrontati più precisamente nel manifesto politico che renderemo pubblico lungo questo percorso condiviso verso il Pride. È nostra intenzione richiedere il patrocinio al Comune di Alba, in quanto riteniamo di fondamentale importanza che anche le istituzioni mostrino sensibilità e sostegno alle tematiche da noi portate avanti”.

Aggiunge il Circolo Arci Cinema Vekkio: “Poiché è impossibile immaginare una società dove le persone non possano essere liberamente ciò che sono, ribadiamo l’importanza in questo periodo storico di sensibilizzare alla lotta per difendere i diritti di tutte le persone: una lotta rivolta ai pregiudizi e all’ignoranza che sminuiscono e discriminano le minoranze sessuali, di genere e di etnia; ci sembrava indispensabile dunque non solo partecipare al Pride ma esserne attori, presenti in prima persona. Il percorso iniziato con la preparazione dell’evento non deve essere un punto di arrivo ma l’inizio di un lavoro stabile e continuo sul territorio per proteggere la libertà di ciascuna persona”.

Il Pride di Langhe e Roero verrà organizzato alternandosi ogni anno con la città di Asti; questo permetterà, nel 2027, di festeggiare il decennale della storica parata svoltasi ad Alba e organizzata dal Colletivo De Generi: a tutt’oggi la prima in una città italiana non capoluogo di Provincia.

“Per avvicinarci al Pride abbiamo in programma una serie di eventi distribuiti sul territorio, in collaborazione con tante realtà che fin da subito hanno dato il loro sostegno al nostro lavoro, prima fra tutte la neonata associazione braidese Casa Pride. Troverete il calendario di questi appuntamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram” conclude il comitato promotore.