La scuola che faremo: iscrizioni stabili nelle sedi di Alba, Cortemilia e Neive dell’Istituto Cillario-Ferrero

Anche per l’Istituto Cillario-Ferrero si sono chiuse il 10 febbraio le iscrizioni per l'anno scolastico 2025-2026, confermando un dato stabile: 165 alunni iscritti, lo stesso numero dell'anno precedente.

Ne abbiamo parlato con la preside Paola Boggetto, che ci ha illustrato la situazione attuale e le prospettive future dell'istituto.

Quali sono i numeri delle nuove classi per il prossimo anno scolastico?

“Ad Alba avremo due prime classi per l’indirizzo commerciale e una per l’indirizzo turistico. Per il corso di Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale è confermata una classe, così come due classi per l’indirizzo socio-sanitario. A Cortemilia avremo una classe dedicata all’indirizzo di Industria e Artigianato per il Made in Italy, mentre a Neive l’Arte Bianca conferma le sue due classi, in linea con lo scorso anno”.

C'è stata una flessione delle iscrizioni in qualche sede?

“No, però negli ultimi anni a Neive abbiamo riscontrato un leggero calo di iscrizioni dopo l'attivazione della nuova linea ferroviaria”.



Ci sono novità in merito ai progetti di internazionalizzazione?

“Certamente, le occasioni di mobilità all’estero sono in continua crescita. Ciascuno di questi soggiorni formativi prevede una durata di circa un mese, con uno o due docenti accompagnatori, e percorsi di studio personalizzati per rispondere alle esigenze di ciascun alunno. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare che i corsisti dei corsi serali partiranno a breve per Valencia, dove trascorreranno 15 giorni per un corso di approfondimento della lingua inglese, accompagnati da due docenti. Inoltre, il nostro istituto ha ottenuto l'accreditamento Erasmus fino al 2027, che ci garantisce numerose borse di studio per i nostri studenti. Attualmente, 30 studenti dell’Arte Bianca sono all'estero: 15 in Francia e 15 in Irlanda. Per consentire loro questa esperienza, abbiamo temporaneamente sospeso l'attività didattica in sede, mentre gli studenti rimasti stanno svolgendo il PCTO (alternanza scuola-lavoro) nelle aziende del territorio”.

L'inclusione resta un punto forte del Cillario-Ferrero?

“Senza dubbio. Grazie ai fondi del PNRR, continuiamo a offrire attività pomeridiane ogni giorno: teatro, aiuto compiti, certificazioni linguistiche in inglese, francese e tedesco, oltre a laboratori artistici. Ad oggi più di 40 studenti partecipano regolarmente, due pomeriggi a settimana, dedicandosi anche alla decorazione dei corridoi della sede distaccata con grande entusiasmo”.

Ci sono state criticità durante l'anno in corso?

“Un problema rilevante è stato dover rifiutare nuovi iscritti che chiedevano il trasferimento al nostro istituto. Le classi già piene non ci hanno permesso di accogliere tutti i ragazzi interessati. Sarebbe fondamentale riflettere su come migliorare l'orientamento, anticipandolo e coinvolgendo maggiormente le famiglie. Si tratta di un problema importante, ma di difficile risoluzione”.