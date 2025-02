Biathlon: agli Eyof Gondolo è oro nella staffetta mista

E’ ancora una volta una grande Italia quella ammirata nella staffetta mista che nella mattinata di domenica ha chiuso il lungo elenco di appuntamenti consacrati al biathlon a margine degli EYOF (European Youth Olympic Festival). A Bakuriani, in Georgia, si chiude con una medaglia d’oro la mista che ha visto il quartetto azzurro in pista con Rafael Santer (SC Ultimo-Ulten), Julian Huber (Carabinieri), Gaia Gondolo (Entracque Alpi Marittime) e Thea Wanker (Fiamme Gialle). La squadra italiana può esultare, mentre il secondo posto sul podio se lo prende la Repubblica Ceca, davanti a una comunque brillante Austria.

La gara parte subito col piede giusto, con Rafael Santer molto preciso al poligono e bravo a coprire l’unico errore arrivato nella serie in piedi con l’utilizzo di una ricarica. Nell’ultimo giro con gli sci il classe 2008 allunga e consegna la gara nelle mani di Julian Huber con oltre 40 secondi di vantaggio. Il secondo staffettista azzurro è bravo ad amministrare il vantaggio con una sola ricarica al primo poligono e una prestazione solida sugli sci. Spazio dunque a Gaia Gondolo, che se la cava con tre ricariche al primo poligono, per poi coprire anche il solo errore arrivato al tiro da in piedi, giungendo così all’ultimo cambio con quasi due minuti di vantaggio sull’Austria prima inseguitrice. Strada spianata quindi per Thea Wanker in quarta frazione: l’ultima staffettista azzurra veleggia in scioltezza verso il trionfo e si limita a sfruttare due ricariche – una per poligono – prima di tagliare il traguardo tra gli abbracci dei compagni.

Dopo l’oro arrivato nelle ore precedenti nella staffetta mista dello sci di fondo, si chiude in bellezza anche l’esperienza agli EYOF del biathlon italiano. Nel complesso, tanti bei segnali e incoraggianti medaglie che fanno ben sperare per il futuro dell’Italia sportiva.