Mondovì: torna per il quarto incontro il progetto "Mettiamoci in gioco" della Proloco

Prosegue il progetto “Mettiamoci in gioco”, organizzato dalla Proloco Cui Dur Ferun di Mondovì con il sostegno della Fondazione CRC. Il quarto appuntamento avrà luogo sabato 22 febbraio 2025 a partire dalle ore 18 i presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in Via San Bernolfo 16.

Sarà possibile prendere parte a giochi di ruolo e/o cimentarsi in giochi da tavolo (per questi ultimi non è necessaria la prenotazione).

L’appuntamento, il secondo del nuovo anno, si avvale della collaborazione del “Gruppo gioco aperto” di Peveragno. A tutti i partecipanti sarà offerto un pasta party per cena.



L’evento è gratuito.