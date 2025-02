Più di mezzo millennio di vita in 5: Bra festeggia i suoi ultracentenari

Sommando le loro età si arriva al mezzo millennio di vita, 508 anni per la precisione. Sono cinque gli ultracentenari che in questi mesi stanno festeggiando i loro compleanni a Bra.

Tutta la città ha voluto abbracciare i suoi nonni, come sottolinea il sindaco Gianni Fogliato, perché si tratta di un momento importante per l’intera comunità: «Lunedì pomeriggio (10 febbraio, ndr), ai Glicini, ho avuto modo di festeggiare i 105 anni della signora Maria Marengo, la signora più anziana di Bra. Presenti anche Giacinta Dotta (classe 1924), Clelia Demichelis (1924), Maria Tosetto (1924) e Anna Martinengo (nata a gennaio 1925). È stato emozionante trovarmi a celebrare il compleanno della signora più anziana di Bra insieme ad altre quattro ultracentenarie in un momento di festa condiviso con ospiti, personale, parenti e amici, segnale del grande lavoro e della cura per gli anziani ospiti delle strutture residenziali cittadine».

Sarà l’aria buona che si respira all’ombra della Zizzola o le fatiche di una vita dedicata al lavoro e alla cura della famiglia, fatto sta che nel comune di Bra si vive bene. E a lungo.