Volley, serie D: nessun punto per la Mercatò Alba dalla trasferta di Candiolo

Zero punti dalla trasferta di Candiolo, un peccato per la Mercatò Alba che lotta ad armi pari contro la quarta in classifica, dimostrando una grande crescita rispetto al match d’andata. Coach Oliva conferma il sestetto della scorsa settimana, con De Vita in regia e Bianco opposto, Morengo e Nikolov schiacciatori, Rocca e Varagnolo al centro con Mongioi libero.

Avvio favorevole agli albesi, Chisola fatica ad entrare in partita e con qualche errore consente alla Mercatò di portarsi avanti (2-5), con l’ace di De Vita che conferma la buona partenza dei langaroli (4-7). L’inerzia non cambia, anzi, con il turno al servizio di Bianco prendiamo il largo, l’ace dell’opposto vale il 9-14, primo time-out per i padroni di casa, che rientrano bene, ora è la Mercatò a sbagliare troppo, 14-15 e time-out per coach Oliva. Chisola si porta avanti per la prima volta nel set (16-15), dentro Dellapiana per De Vita, il neo entrato si presenta con un tocco di seconda vincente che vale il pareggio, poi un muro di Varagnolo sul centrale avversario riporta la Mercatò con la testa avanti, entra anche Sobrero al servizio per Rocca, scelta vincente perchè il suo turno crea lo strappo decisivo, 16-21 con break complessivo di 6-0 per i ragazzi di coach Oliva. I padroni di casa non mollano e annullano due setball, coach Oliva chiama time-out sul 21-24, si rientra in campo e Bianco ottiene il cambio palla vincente che chiude il set.

L’avvio di secondo set illude la Mercatò, che parte avanti 0-3 ma poi subisce il rientro degli avversari, che mettono in grossa difficoltà la nostra ricezione con un turno al servizio che li porta sull’8-3. Dentro Favaretto per Varagnolo e Dellapiana per De Vita ma l’inerzia non cambia, e Chisola va a +10 (14-4); in campo anche Pilzer per Nikolov e Mastrocola per Mongioi che deve uscire dal campo momentaneamente per infortunio, il set è comunque ormai compromesso, con Chisola che amministra il vantaggio, chiudendo 25-11 con un ace.

Terzo set con in campo la formazione che ha chiuso il primo parziale, ed è ancora un buon inizio per Alba, muro di Morengo per il vantaggio iniziale (2-4), poi qualche problema in ricezione riporta il punteggio in equilibrio, Bianco prova a sbloccare la situazione con un ace ma sono due errori avversari a riportarci avanti (11-12), è un vantaggio solo momentaneo perchè una brutta gestione dei contrattacchi riporta avanti i torinesi, 14-12 e time-out per coach Oliva. I padroni di casa spingono forte e vanno sul 18-14, dentro Pilzer per Nikolov, con pazienza rientriamo 19 pari con Bianco che sfrutta una palla vagante, poi un altro errore di Chisola costringe coach Nardoianni al time-out (19-20), con coach Oliva che lo segue poco dopo (22-20). E’ un controsorpasso continuo: mani fuori di Bianco e attacco out avversario, 22-23, poi ancora Bianco trova il setball, 23-24, Chisola annulla questo e quello successivo, Rocca conquista il terzo setball consecutivo, annullato anche questo, poi situazione ribaltata per un fallo in palleggio, Mercatò a inseguire, annulliamo il primo, poi Chisola chiude uno scambio lungo con Morengo che chiude troppo il colpo in rete, 29-27.

Si rientra in campo con la formazione che ha chiuso il set, per la prima volta però è Chisola a partire meglio, 6-2 con il cambio palla della Mercatò in difficoltà, anche Bianco tira in rete e scivoliamo a -5 (8-3), ma due ace di Varagnolo e un muro di Rocca ribaltano la situazione (9-8), set in equilibrio, poi ancora una serie di disattenzioni consente ai padroni di casa di prendere vantaggio, coach Oliva ferma subito il gioco (16-13), col turno al servizio di Morengo ci riavviciniamo, per poi sprecare con due errori consecutivi, dentro Nikolov per Pilzer (21-17), ma Chisola allunga 23-18, sembra lo strappo decisivo ma non è così, Nikolov spinge forte al servizio e rientriamo di prepotenza, rimontando e trovando il setball con Bianco, Chisola lo annulla ma è sempre l’opposto a riconquistarne un altro, ancora una volta annullato, padroni di casa al servizio, riceviamo male e non riusciamo mettere palla a terra per due volte, Chisola piazza il muro vincente su Morengo e chiude 27-25.

Una gara che lascia un grande rammarico, terzo e quarto set ci hanno visto avanti con la palla per chiudere il set, ma non siamo stati concreti, pagando poi a caro prezzo, uscendo dal campo con 0 punti dopo una gara in cui avremmo quantomeno meritato il quinto set. In classifica non cambia molto, c’è sempre un gruppone con 6 squadre in 5 punti. Ora il campionato si ferma una settimana, poi un turno di riposo per la Mercatò, che torna in campo a Mondovì l’8 marzo, in un match molto importante per la classifica.

Ots Assembly Chisola 3-1 Mercatò Alba (21-25, 25-11, 29-27, 27-25)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Casetta, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Mastrocola R. (L2), Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Nikolov, Pilzer, Rocca, Sobrero, Varagnolo (K). Coach: Oliva, Torrengo.