Volley A2/F - Solo un punto per un brutto Puma! La Bam Mondovì piegata al tie-break dalla Tenaglia Abruzzo

Un Puma per larghi tratti spento e impacciato ha cominciato decisamente male la sua avventura nella Pool salvezza. Il fanalino di coda dell'Abruzzo Tenaglia Altino, infatti, ha rispolverato doti nascoste e una buona dose di grinta, rifilando un inatteso 3-2 alle pumine di coach Claudio Basso.

La Bam Mondovì si è resa protagonista di un avvio di match tra i peggiori della stagione. Lancini e compagne hanno commesso una infinità di errori e non solo al servizio. La ricezione monregalese a tratti si è dimostrata raccapricciante, così come la fase difensiva. Male, molto male, anche la fase difensiva, apparsa poco reattiva. Dopo aver perso i primi due set, tuttavia, le pumine hanno cercato di rimettere il match sui binari giusti, fermandosi però proprio al tie-break.

Neppure i 32 punti messi a segno da Giulia Viscioni sono bastati per conquistare un successo sul campo dell'ultima in classifica. Tenaglia che con grande dignità ha costruito e alla fine meritato la vittoria. Anche le abruzzesi non hanno brillato, ma quanto meno hanno messo in campo quel pizzico di grinta e determinazione in più delle avversarie. E' inutile negare che dopo questa sconfitta la Bam Mondovì si avvicina ulteriormente alla retrocessione e mercoledì si appresta ad affrontare in casa il Concorezzo dell'ex Davide Delmati, che all'esordio nella Pool ha travolto il Castelfranco Pisa per 3-0.

PRIMO SET: le padrone di casa conquistano subito un break, 4-1. Pronta reazione delle pumine, che riportano il punteggio in parità, 4-4. Qualche errore di troppo da parte della formazione abruzzese consente alla Bam di portarsi in vantaggio, 5-7. Doppio ace per Mennecozzi e Altino torna avanti. Contro-break e Mondovì sul 9-12. Time-out chiesto da coach Ingratta. Si torna in campo e Viscioni conquista un ace. Puma a +5. La Tenaglia non molla e rosicchia quattro punti consecutivi, 15-16. Ace di Ndoye e squadre in perfetta parità sul 20-20. Time-out chiesto da coach Basso. Le attaccanti monregalesi non sfondano e le padrone di casa si portano sul 23-22. Ancora gioco fermo per la seconda richiesta di time-out da parte di coach Basso sul 24-23. Si rientra in campo e Giulia Viscioni manda fuori la sua schiacciata. Il primo set termina 25-23.

SECONDO SET: avvio in equilibrio 2-2. La ricezione monregalese è traballante e l'Altino ne approfitta per portarsi sul 5-4. Melissa Langegger prende il posto di Teresa Bosso. Padrone di casa sul 9-7. L'Altino continua a lottare su ogni pallone e sul 12-8 coach Basso non può fare altro che chiamare il time-out. Le pumine recuperano il distacco e ritrovano la parità sul 15-15. Nuovo break Tenaglia, 18-16. Ancora tanti errori al servizio per Mondovì, 21-18. Time-out chiesto da coach Basso. Due punti conquistati dalle pumine e coach Ingratta imita il collega chiamando il time-out. Si torna in parità 21-21. La ricezione del Puma è da dimenticare e l'Altino mette la freccia sul 23-21. Due set-ball per le abruzzesi sul 24-22. Alla prima occasione arriva il punto vincente di Vighetto per il 25-22.

TERZO SET: Altino subito sul 2-0. Le abruzzesi volano sulle ali dell'entusiasmo sul 4-1. Le pumine reagiscono e ritrovano la parità sul 7-7. Ace di Ndoye e Tenaglia avanti 9-7. Ancora parità sul 10-10. Time-out chiesto da coach Basso sul 12-10. Padrone di casa a +3 sul 14-11. Reazione del Puma, che cerca di restare attaccato al match, 14-14. Sorpasso monregalese sul 17-19 e coach Ingratta chiama il time-out. La mossa non produce gli effetti sperati, visto che Mondovì sale a +4. Sul 19-24 arrivano cinque set-ball per la Bam. Al primo tentativo ci pensa Giulia Deambrogio a chiudere i conti con un ace, che fissa il punteggio sul 19-25.

QUARTO SET: squadre appaiate sul 2-2. Equilibrio che permane sul 5-5. Break Altino, che si porta sul 5-7. Dopo essere stata sotto di tre punti la Bam si rialza e ritrova la parità sul 10-10. Il muro monregalese diventa più solido e le rossoblù salgono sull'11-14. Time-out chiesto da coach Ingratta. La Tenaglia piazza un break importante, 16-17. Ace di Greta Catania e Bam sul 17-21. Arrivano cinque set-ball per le rossoblù sul 19-24. Al secondo tentativo Giulia Viscioni, con un preciso pallonetto, trova il punto del 20-25. Si va al tie-break.

TIE-BREAK: Altino subito avanti 3-0. Time-out chiesto da coach Basso. Padrone di casa sul 6-2. Le monregalesi non mollano e si avvicinano alle avversarie sul 7-6. Si va al cambio campo sul punteggio di 8-6. Ace di Ndoye e Altino sull'11-7. Ancora abruzzesi a segno per il punto del 13-8. Alla fine arriva l'errore al servizio della Bam per il definitivo 15-9.