Volley A2M. Prata-Cuneo 3-2, Battocchio: "Torniamo consapevoli di quanto possiamo essere, ma che ancora non siamo" [VIDEO]

Matteo Battocchio durante un time out della partita di Prata (Foto Franco Moret)

L'analisi di Matteo Battocchio a fine gara è come sempre lucida e senza attenuanti: "Abbiamo certamente qualche rammarico per come abbiamo gestito la fine del tie break, ma anche la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Però resta la sconfitta"

Più che l'elogio a Pinali, "deve ancora prendere il ritmo partita", la soddisfazione di rivedere a sprazzi Allik in campo: "Sta recuperando, serve a dare fiato a Sette che a sua volta ha problemi fisici"

Poi l'aspetto tecnico: "Il servizio ha giocato un fattore importante, inoltre in attacco nel primo set abbiamo fatto fatica a capire che cosa dovevamo fare per contrastarli".

Bicchiere mezzo vuoto e pezzo pieno? Battocchio: "Torniamo da Prata con un punto in più, ma anche con una sconfitta. Con la consapevolezza di quanto possiamo essere, ma che ancora in questo momento non siamo".

LA VIDEO INTERVISTA A MATTEO BATTOCCHIO QUI SOTTO: