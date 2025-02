Sanremo 2025, Elodie sbotta a Domenica In: "Nessun giallo al Festival, basta invenzioni"

(Adnkronos) -

"Nessun giallo, scrivete cazzate. Sono rimasta malissimo per la mancanza di rispetto verso Giorgia". Elodie, a Domenica In, non usa mezze misure per disinnescare il 'caso' legato alla finale di Sanremo 2025. Nessuno scatto d'ira immotivato, nessuna lite per il vestito. "Sono diventata emotiva, ieri dopo l'esibizione ho pianto", dice l'artista, che ha chiuso al 12esimo posto.

"Mi hanno strappato il vestito? Nessuno mi ha strappato il vestito, sono cazzate che scrivete voi come al solito. Vi pare che io possa arrabbiarmi per un vestito? Mi fate così cretina? Ero emotivamente provata... Voi rendete le cose molto più interessanti di quello che sono in realtà. Sono una cantante, lavoro con l'emotività che è difficile da gestire. Almeno una volta a settimana mi dispero... Ieri ero inconsolabile", aggiunge. Il piazzamento finale conta relativamente: "Io non ho vinto Amici, eppure lavoro. Io non ho mai vinto con le classifiche", aggiunge.

Elodie non nasconde il malumore per il piazzamento di Giorgia, esclusa dalla top5 occupata solo da uomini: "Sono rimasta malissimo per Giorgia. E' stato irrispettoso per il suo talento, per la sua carriera. E' stato ingiusto che non fosse lì. Dov'era il sostegno delle radio, dei giornalisti? Sembra che le donne debbano sempre fare le capriole, non voglio fare la vittima ma sono dati oggettivi. Noi donne siamo sempre in minoranza".