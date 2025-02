Alba: il sindaco Gatto ha accolto in Municipio le maschere del "Carlevé benéfich"

Il sindaco di Alba Alberto Gatto, affiancato dal presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello e dall’assessora alla Cultura Caterina Pasini, ha accolto sabato 15 febbraio, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio”, le maschere del Carlevé benéfich a cura dell’associazione Famija Albèisa.

Lasagnon e Ciuciabarlèt, la Quaresima con le Matòte, i personaggi dei borghi albesi, il gruppo folkloristico i Balerin ëd l’era, le maschere del Mussotto Monsù Plaireu e Madama Sarda e le maschere della Fondazione Ferrero sono arrivati in Municipio accompagnati da un gruppo folkloristico musicale.

L’incontro è cominciato con un minuto di silenzio per il decimo anniversario della morte di Michele Ferrero. Poi, Ciuciabarlèt e Lasagnon hanno interrogato il sindaco sui temi importanti per la città: la gestione dei rifiuti, gli eventi turistici, gli orari di apertura della biblioteca. E’ stato anche chiesto al primo cittadino un impegno a piantare nuovi alberi tartufigeni per poter preservare il prezioso Bianco d’Alba.

Durante l’incontro, inoltre, le maschere hanno regalato al sindaco cappello e sciarpa per ricordargli i problemi di riscaldamento nella chiesa di San Domenico, gestita dalla Famija Albeisa, e poi, come da tradizione, un pezzo di salsiccia fresca, un metro di cordino e una bottiglia di vino rosso.

Al pomeriggio in Comune hanno partecipato anche l’assessore Roberto Cavallo e i consiglieri Lorenzo Barbero, Domenico Boeri, Emanuele Bolla, Luciano Giri, Stefania Manassero tra le maschere, Lucia Morcaldi e Riccardo Spolaore.

Il sindaco Alberto Gatto: “Stiamo lavorando su tutti i temi che avete portato alla nostra attenzione oggi. La gestione dei rifiuti è stata rivista con l’affidamento dell’ecosportello a Str, società pubblica dei rifiuti, la raccolta differenziata è arrivata all’80%, ma vogliamo ancora migliorare. E’ appena stato rinnovato anche il direttivo dell’Ente Fiera di Alba che gestisce tutti i nostri eventi turistici più importanti. Abbiamo unito Turismo e Cultura in un unico assessorato perché secondo noi non sono scindibili e stiamo lavorando per ampliare gli orari della biblioteca, un fiore all’occhiello della città”.

E prosegue: “Oggi ricordiamo anche i 70 anni della Famija Albeisa e il suo impegno al servizio della città. Le maschere iniziano in questi giorni il loro tour tra case di riposo e di cura per portare un po’ di allegria anche a chi sta vivendo momenti non facili. Il primo marzo, inoltre, ci sarà il Ballo dei Bimbi per far vivere il Carnevale ai nostri piccoli concittadini. Ringrazio di cuore tutte le maschere. Vi aspetto il prossimo anno per confrontarci di nuovo con piacere sul lavoro fatto dall’Amministrazione”.

Per il tradizionale Ballo dei Bimbi sabato 1° marzo alle 14,30 ci sarà in piazza Michele Ferrero il ritrovo dei bambini mascherati accompagnati da un adulto, insieme alle maschere torinesi Gianduja e Giacometta. Lasagnun e Ciuciabarlet, le maschere della Famija Albèisa, faranno gli onori di casa, poi la sfilata per le vie del centro fino al Palazzo delle Mostre e Congressi.