Cosa fare quando piove? Basta un mazzo di carte

"Come Quando Fuori Piove". I giocatori di carte sanno che questa frase serve a ricordare l'ordine d'importanza dei semi nel mazzo da poker: Cuori, Quadri, Fiori, Picche.

Per tutti gli altri è l'idea giusta per divertirsi in casa quando fuori c’è brutto tempo. Infatti, se c'è qualcosa che fa subito allegria è giocare a un bel gioco di carte con amici e familiari.

Scegliete uno di questi classici, mischiate le carte e buon divertimento!

UNO è un must dei giochi di carte. Il motivo del suo successo è nella sua semplicità e immediatezza, dato che chiunque può imparare le regole in pochi minuti. L'obiettivo è sbarazzarsi di tutte le proprie carte prima degli altri. Per fare ciò, i giocatori dovranno giocare nel loro turno una carta dello stesso colore, numero o simbolo di quella in cima al mazzo degli scarti. Ci sono poi carte che consentono azioni speciali come il far pescare carte extra al giocatore successivo o fargli perdere il turno. Per determinare la fine della partita, chi resta con una sola carta in mano dovrà gridare "Uno!" per avvertire gli altri giocatori, altrimenti dovrà pescare due carte di penalità. Una proposta molto versatile, che può essere giocata da 2 fino a 10 giocatori.

Scopa

Lo Scopa è il gioco di carte napoletane per eccellenza, un classico intramontabile che coinvolge strategia e astuzia. Il suo nome deriva dal fatto che il giocatore può “spazzare” via le carte dal tavolo, completando determinate combinazioni. È perfetto per riunire parenti e amici in una giornata di pioggia.

Sette e Mezzo

Se si cerca un gioco più rilassato, Sette e Mezzo è la scelta perfetta. Basato sullo stesso principio del Blackjack, l’obiettivo è avvicinarsi il più possibile al punteggio di 7.5 senza superarlo. Un gioco leggero e divertente adatto a tutti.

Tressette

Il Tressette è un gioco che richiede una buona dose di strategia e complicità tra i giocatori. Si gioca in coppia e l’obiettivo è ottenere il maggior numero di punti possibile attraverso l’acquisizione di determinate carte. Una scelta ideale per famiglie numerose che desiderano divertirsi insieme.

Briscola

Un altro gioco iconico delle carte napoletane è la Briscola, dove il trionfo è decretato dall’asso. La sfida è scegliere saggiamente quando giocare le carte migliori e quando conservarle per ottenere il massimo vantaggio. Un gioco coinvolgente, divertente e competitivo.

Giochi con carte napoletane

Le carte napoletane vengono utilizzate anche per il gioco dell’asino, o ciuccio. Si gioca così: si escludono dal mazzo i tre cavalli, mentre l’ultimo viene nascosto nel mazzo dal mazziere. Una volta distribuite le carte ai giocatori, vanno eliminate le coppie e messe al centro del tavolo. Fatta questa procedura, chi ha il numero maggiore di carte pesca dal giocatore alla sua sinistra una carta a caso, scartandola se questa fa coppia con una delle sue. Il gioco dura finché non resta uno solo con una carta non accoppiabile, il cavallo appunto, che sarà lo sconfitto.

E allora prepariamo un bel tavolo a tema e che la fortuna sia con voi.