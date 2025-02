Cuneo, in villa Tornaforte-Aragno la "requisitoria in difesa del vino"

Sarà il giurista Michele Fino, ordinario universitario di Fondamenti del Diritto Europeo, che lunedì 24 a Villa Tornaforte Aragno terrà una requisitoria in difesa del vino.

Intorno al vino si sono addensate narrazioni spesso improprie che hanno creato un marketing di chiacchere per accreditare un numero sempre più alto di cosiddetti esperti che hanno spinto fuori dal dibattito i veri protagonisti, i vignaioli. Non ultime certe istanze salutiste pronte ad accreditare addirittura una presunta pericolosità del vino per la salute dei superalcolici da aperitivo. Serve un forte reset sul problema.

Incontro gratuito.