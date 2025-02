Filiere alimentari sostenibili e politiche UE: se ne parla giovedì 20 febbraio a Boves

In programma, dalle 18 di giovedì 20 febbraio presso la sede di Apiceuropa a Boves (via Roncaia 85), un'interessante proposta formativa organizzata da APICE ETS in collaborazione con LVIA, sul tema delle filiere alimentari sostenibili e relative politiche dell'Unione Europea.

Relatrice sarà Silvia Giudici, dell'Università di Torino

Si parlerà delle strategie europee per la sostenibilità ambientale e agricola, con un focus sul Green Deal Europeo, la Strategia Farm to Fork e la riforma della Politica agricola comune post-2020.

L’incontro è gratuito, ma è richiesta la prenotazione A QUESTO LINK

Per maggiori informazioni: info@apiceuropa.com | 0171-1644238