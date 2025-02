Una settimana comunitaria nell'ex caserma Musso per diciotto ragazzi del Gruppo Scout Saluzzo 1

Riceviamo e pubblichiamo.

Egregio direttore,

approfittiamo di questo spazio per condividere l'esperienza appena conclusa dal clan del Gruppo Scout Agesci “Saluzzo 1” e per esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che l'hanno resa possibile.

Tra il 9 e il 15 febbraio, infatti, 18 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni hanno trascorso una settimana comunitaria nella foresteria de “Il Quartiere”, conciliando gli impegni ordinari (scuola, allenamenti, studio, lavoro, ecc.) con la vita in comune, organizzandosi a turni per la spesa, cucinare e occuparsi delle pulizie, vivendo così occasioni di responsabilità e condivisione.

L'esperienza è stata fortemente voluta da ragazze e ragazzi per trascorrere del tempo insieme, con i capi-educatori che li hanno accompagnati, per sfruttare al meglio l'occasione di svolgere le attività tipiche del metodo scout, come il “capitolo” e la programmazione dell’attività estiva (la route), e per godersi momenti di gioco e di confronto.

Dalla verifica finale è emerso, oltre all'entusiasmo generale, un significativo arricchimento personale per ciascun partecipante: più responsabilità e autostima e nuove capacità acquisite.

Ringraziamo ancora una volta la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo per la disponibilità dei locali e non solo: senza questo il loro aiuto tutto questo non sarebbe stato possibile.

Per il gruppo “Saluzzo 1”, i capi scout