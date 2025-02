Incontro con Andrea Beretta ad Alba sul ruolo ecologico delle piante secolari

Il ruolo degli alberi vetusti nella mitigazione del cambiamento climatico sarà al centro dell’incontro con Andrea Beretta, agrotecnico e Guida del Parco della Mandria, in programma venerdì 21 febbraio 2025 alle 20:30 presso la Sala Convegni Banca d’Alba, in via Cavour 4 ad Alba.

L’evento, promosso dal Movimento per la Decrescita Felice – Circolo di Alba, offrirà un approfondimento sull’importanza di queste piante monumentali per la biodiversità, la riduzione della CO₂, la mitigazione delle alte temperature e il valore paesaggistico.

L'incontro è organizzato in collaborazione con Comunità Laudato si’, FIAB Alba Salinbici, Associazione Alec e Gazzetta d’Alba. Ingresso libero. Per informazioni: 335 6376631 – 320 0841960.