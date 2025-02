Interventi alla rete idrica, anche il Santa Croce senza acqua. Tranchida: "Nessuna criticità, l'ospedale è dotato di cisterne"

Lavori di efficientamento della rete idrica. Tempi stretti dettati dai finanziamenti del PNRR costringono Cogesi-Acda spa ad avviare numerosi interventi a Cuneo, con inevitabili conseguenze sulla distribuzione idrica. Sono in corso i lavori in piazza Europa e nel quartiere San Paolo. Mercoled' toccherà alla zona dello stadio e dell'ospedale.

Non avere l'acqua in casa è un disagio oggettivo per qualunque privato. Facile immaginare quali siano le conseguenze della mancanza d'acqua in un ospedale.

L'intervento in programma il prossimo 19 febbraio includerà anche il Santa Croce e Carle.

L'intera struttura non avrà l'acqua dalle 18 alle 21, come evidenzia il direttore generale Livio Tranchida.

Ma c'è, ovviamente, il piano B, in quanto si tratta di lavori ampiamente preannunciati e per i quali l'ospedale si è già organizzato, approvigionandosi dell'acqua tramite le cisterne di cui è dotato, in grado di garantire l'autonomia alla struttura per circa 4 ore.

Se tutto andrà per il meglio, con il ritorno dell'acqua per le 21 - in altre zone sarà invece attorno alla mezzanotte - non ci dovrebbe essere alcun tipo di ripercussione sulla normale attività ospedaliera.

"Siamo pronti a gestire la situazione - ha sottolineato infatti Tranchida. Acda ci ha assicurato che chiuderà l'intervento in tre ore. Siamo stati informati con largo anticipo, in modo che potessimo organizzarci per continuare a garantire prestazioni e servizi".

Qui di seguito, tutte le aree interessate dai lavori e dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino alla mezzanotte circa.

Di seguito viene riportato l’elenco delle strade interessate dalla sospensione:

Via Bassignano (tra corso G. Ferraris e via Monte Zovetto, Ospedale S. Croce e Carle compreso)

Via Matteotti (tra corso G. Ferraris e via Coppino)

C.so Monviso (tra via Sobrero e via Coppino, stadio ed antistadio compresi)

C.so G. Ferraris (lato valle, tra via Bassignano e c.so Monviso)

Via Schiaparelli e via Coppino (tra via Bassignano e c.so Monviso)

Via Coppino ai civici n° 2-4-6-8-10-12-14-16

C.so Santorre di Santarosa (tra via Bassignano e corso Nizza)

C.so Nizza (tra via Coppino e c.so Santorre di Santarosa, lato Stura)

Via XX Settembre e via Q. Sella (tra via Coppino e c.so Santorre di Santarosa)