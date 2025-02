Lavori alla rete idrica in via Bassignano: mercoledì sera mancherà l'acqua anche all'ospedale di Cuneo

Mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 18:00 e sino alle ore 00:00 presunte, COGESI-ACDA S.p.a., nell’ambito del progetto “PNRR-M2C4-I4.2_231– Acquedotto 4.0, Lavori di efficientamento reti idriche per riduzione perdite nei comuni gestiti”, che prevede la sostituzione delle reti idriche nelle vie Schiaparelli, Coppino, XX Settembre, Sella, Carlo Emanuele III, corso Nizza e piazza Europa, eseguirà dei lavori in via Bassignano all’altezza dei civici 47 e 51, per l’inserimento di due nuove valvole di sezionamento sulla condotta principale di distribuzione della rete acquedottistica comunale.

Tali lavorazioni, una volta completate, garantiranno inoltre la regolare distribuzione idrica all’ospedale Santa Croce e Carle, in caso di futuri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica in oggetto e, di conseguenza, limiteranno notevolmente il disservizio alla struttura ospedaliera.

Di seguito viene riportato l’elenco delle strade interessate dalla sospensione:

Via Bassignano (tra corso G. Ferraris e via Monte Zovetto, Ospedale S. Croce e Carle compreso)

Via Matteotti (tra corso G. Ferraris e via Coppino)

C.so Monviso (tra via Sobrero e via Coppino, stadio ed antistadio compresi)

C.so G. Ferraris (lato valle, tra via Bassignano e c.so Monviso)

Via Schiaparelli e via Coppino (tra via Bassignano e c.so Monviso)

Via Coppino ai civici n° 2-4-6-8-10-12-14-16

C.so Santorre di Santarosa (tra via Bassignano e corso Nizza)

C.so Nizza (tra via Coppino e c.so Santorre di Santarosa, lato Stura)

Via XX Settembre e via Q. Sella (tra via Coppino e c.so Santorre di Santarosa)