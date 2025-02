Nominato il Comitato regionale Pesca: per la Granda il fossanese Giacomo Pellegrino

“Mi complimento ed auguro buon lavoro a Giacomo Pellegrino, appena nominato nel Comitato Regionale Pesca”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Franco Graglia, ha voluto congratularsi con il fossanese Giacomo Pellegrino, presidente per la provincia di Cuneo della Fipsas, la Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee, per il prestigioso incarico.

“Per Pellegrino - spiega Graglia - si tratta del secondo mandato consecutivo nel Comitato regionale: questo significa che il lavoro svolto negli anni precedenti è stato puntuale e condiviso. Da sempre sono molto attento ad un settore come quello della pesca, le cui tematiche riguardano molti temi importanti, dal ripopolamento dei nostri fiumi alla tutela dell’ambiente. Le sfide che ci attendono sono davvero tante ma, come dico sempre, facendo squadra e lavorando in maniera pragmatica, realizzeremo importanti obiettivi. Buon lavoro Giacomo”.