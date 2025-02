Basket Serie C: la S. Bernardo torna con una vittoria dal doppio impegno di Livorno

S.Bernardo Campus in azione

La doppia trasferta di fila a Livorno frutta alla S. Bernardo Campus una vittoria, che permette di stare in scia del “gruppone” di testa. Dopo la sconfitta contro la US Livorno, maturata lo scorso weekend con un avvio molto in salita (26-16), il secondo viaggio i terra labronica vede i ragazzi di Jacomuzzi partire invece a mille. Infatti contro il Don Bosco Livorno i piemontesi partono a marce altissime e sfiora il +20 dopo appena 10 minuti (10-28). La gara è, dunque, ben indirizzata, ma è ancora lunga. Tuttavia con solidità e contributo diffuso, la formazione albese si issa sul +21 alla pausa: 27-48.

Nella seconda metà di gara la S. Bernardo gestisce le energie e controlla gli assalti del Don Bosco, che si riavvicina leggermente, ma mai davvero da mettere in discussione la sfida. La sirena finale suona sul 62-75, con cui Campus centra la quindicesima vittoria (in diciotto gare disputate).

S. Mauro-Novipiù Campus: 64-68 (15-8, 19-15, 18-20, 12-25)

S. Mauro: Domiziano 3, Fassio, Pizzaia 18, Momo, Zaccaria 6, Raho 6, De Girolamo 3, Origlia 4, Latorre, Andreone 13, Eruke 11.

Novipiù Campus: Coti Zelati 11, Di Cola ne, Nastasi 3, Gandolfo, Feliciangeli 26, Varallo 5, Lanfranconi 1, Gustin 10, Zola 6, Ceretti.