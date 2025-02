Calcio femminile: la Freedom FC Women lotta e supera l'Hellas Verona

Riscatto immediato. La Freedom FC Women cancella la sconfitta interna con la RES Women e, pur soffrendo, conquista tre fondamentali punti piegando l’Hellas Verona nel “Lunch Match” della diciannovesima giornata di Serie B: la compagine di Ardizzone la spunta grazie ad un’incornata di Semanova al termine di una sfida “sporca”, tirata ed equilibrata, dimostrando cuore, carattere e sapendo anche stringere i denti. Vittoria che fa bene al morale e che permette alle biancoblu di passare la sosta per le nazionali (a proposito, complimenti a Korenciova e Stankova per la convocazione con Slovacchia e Bulgaria) con maggiore tranquillità: unica nota stonata, l’infortunio occorso nel finale a capitan Devoto, costretta ad uscire in barella e trasportata successivamente in ospedale. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

LA CRONACA – La Freedom si presenta al “Paschiero” con il 4-1-3-2: in porta Korenciova, difesa con Maffei, Brscic, Stankova e Fracaros; Devoto play basso, in mediana Harvey, Zanni e Bison; davanti tandem Coda-Semanova. 3-5-2 per l’Hellas: fra i pali Valzogher, difesa con Costa, Barro e Corsi; a centrocampo Capucci, Mancuso, Naydenova, Anghileri e Dallagiacoma; in attacco Bernardi e Peretti.

Primo tempo dominato dall’equilibrio, con due soli veri sussulti sotto porta: al 22’ una manovra ragionata delle padrone di casa porta alla conclusione, in area, Harvey, brava Valzolgher ad opporsi con i piedi; al minuto 41’ sono le scaligere a sfiorare il gol: su azione di corner Barro gira di prima intenzione in mischia, centrando il palo.

Un cambio per parte nell’intervallo, con gli inserimenti di Pasquali e Duchnowska, ma è la Freedom a sbloccarla: angolo da destra di Coda e colpo vincente di testa da parte di Semanova, 1-0 al 57’. Alla ripresa del gioco, subito chance per il Verona: proprio Duchnowska si avventa su un pallone vagante in area, tirando al volo e mandando alto. Cuneesi ad un passo da raddoppio al minuto 64’: Coda imbuca per Semanova che penetra in area e, in allungo, tocca sull’uscita del portiere che respinge; sul rimpallo l’attaccante biancoblu scarica per Bison che viene murata. La formazione ospite si rivede al 73’ quando Zanoni conclude da fuori, Korenciova si distende alla sua destra e blocca. Passano una manciata di secondi e Bison vola in profondità, provando a superare il portiere in uscita: tiro deviato in corner. Nell’ultimo quarto d’ora la Freedom riesce a conservare il prezioso gol di vantaggio, anche in inferiorità numerica per, appunto, l’infortunio patito da Devoto al 90’.

Termina 1-0: il campionato della Freedom FC Women ripartirà domenica 2 marzo sul campo del Brescia.

FREEDOM FC WOMEN-HELLAS VERONA 1-0

Rete: 57’ Semanova (F)

FREEDOM FC WOMEN (4-1-3-2): Korenciova, Maffei, Brscic, Stankova, Fracaros; Devoto, Harvey (71’ Dicataldo), Zanni (45’ Pasquali), Bison (77’ Giuliano); Coda (83’ Adugbe), Semanova. A disp. Nucera, Marenco, Borello, Franco, Micheli. All. Ardizzone.

HELLAS VERONA (3-5-2): Valzolgher, Costa, Barro, Corsi; Capucci (68’ Zanoni), Mancuso, Naydenova (80’ Nava), Anghileri, Dallagiacoma (68’ Croin); Bernardi (45’ Duchnowska), Peretti. A disp. Petrillo, Manzetti, Rubinaccio, Casellato.

Arbitro: Scarano di Seregno (Mucciante di Milano e Masciello di Ravenna).

Ammonite: Costa (H), Giuliano (F)