Calcio Serie D: la vicenda Albenga stravolge la classifica del girone A, ecco come cambierà per Bra, Saluzzo e Fossano

Bra in azione in una foto di Andrea Lusso





Giornata da incorniciare, la ventottesima di campionato, per le squadre cuneesi del girone A di Serie D. Tutte vincenti Bra, Saluzzo e Fossano, contro Oltrepò, Varese e Borgaro, così come accaduto nel girone d’andata.

Un crocevia potenzialmente decisivo, a dieci giornate dalla fine, in concomitanza con la vicenda Albenga che ridisegna ulteriormente la classifica. Saranno tolti i punti conquistati contro la formazione ligure e, chi avrebbe dovuto ancora affrontarla nel girone di ritorno, osserverà un turno di riposo.

La capolista Bra, grazie alla vittoria in casa dell’Oltrepò, raggiunge quota 67, riportandosi a +9 sul Varese, sconfitto a Saluzzo. Ai giallorossi verranno decurtati tre punti, quelli conquistati contro gli ingauni nella quattordicesima giornata. Sei in meno, invece, per il Varese, vittorioso contro l’Albenga sia all’andata che al ritorno. Il che significa: Bra a 64, Varese che scende (da 58) a 52. Un +12 notevole, sebbene i giallorossi debbano ancora osservare un turno di riposo, alla 33esima, laddove era originariamente in programma Albenga-Bra. Non è ancora il momento di festeggiare ma la strada verso la Serie C pare decisamente in discesa.

Punti pesanti anche quelli conquistati dal Saluzzo, proprio contro il Varese, battuto al Damiano per 1-0. Granata a quota 39 punti: diverranno 36, in virtù della vittoria sull’Albenga nel girone di ritorno (mentre all’andata la squadra di Cacciatore aveva perso e quindi non dovrà fermarsi). L’obiettivo salvezza è sempre più vicino.

Dovrà ancora sudare il Fossano, comunque in netta ripresa, nel gioco e nei risultati (due vittorie di fila, quattro nelle ultime sette partite). I blues si vedranno decurtati tre punti (da 26 a 23) e non dovranno riposare, avendo affrontato l’Albenga due volte, con una vittoria ed una sconfitta.

In seguito all’ufficializzazione dell’esclusione degli ingauni, prevista in settimana, la nuova classifica dovrebbe essere la seguente: Bra* 64, Varese 52, NovaRomentin 51, Vado 50, Ligorna* 46, Gozzano* 44, Lavagnese*, Chisola* 42, Saluzzo 36, Imperia* 33, Derthona, Asti 32, Sanremese 30, Cairese* 29, Vogherese* 26, Fossano, Oltrepò* 23, Borgaro 18, Chieri* 17

* turno di riposo ancora da osservare